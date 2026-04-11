Carrù, il grande calcio in scena con “Storie di serie a”: atteso anche Stefano Tacconi

Prende sempre più forma “Storie di serie a”, il nuovo format che il prossimo 19 giugno, alle ore 21, animerà piazza Divisione Alpina Cuneense a Carrù con un racconto che unisce sport, storie di rinascita e vissuto personale.

Accanto ai già annunciati Claudio Sala e Lys Gomis, si aggiunge un nome di grande prestigio: Stefano Tacconi, protagonista indiscusso del calcio italiano tra gli anni ’80 e ’90, simbolo della Juventus e nel giro nella Nazionale Italiana.

Tacconi è ricordato come uno dei portieri più vincenti della sua epoca: con la Juventus ha conquistato tutti i principali trofei UEFA per club, dalla Coppa dei Campioni alla Coppa UEFA, passando per Coppa delle Coppe, Supercoppa UEFA e Coppa Intercontinentale, entrando di diritto nella storia del calcio europeo.

L’iniziativa si propone di superare la dimensione puramente sportiva, dando spazio a storie autentiche, percorsi di crescita e momenti di svolta, dentro e fuori dal campo. Un racconto che intreccia esperienze personali e grandi imprese sportive, facendo fuoriuscire il lato più umano del grande campione

Il format sarà sviluppato come un talk show capace di attraversare oltre mezzo secolo di calcio italiano: dal ricordo dello storico Scudetto del Torino FC del 16 maggio 1976 fino alle evoluzioni del calcio contemporaneo, tra aneddoti, retroscena e testimonianze dirette di chi il grande calcio lo ha vissuto da protagonista.

Carrù si prepara così a diventare, per una sera, vetrina del grande calcio nazionale, offrendo l’opportunità di ascoltare dal vivo grandi campioni che hanno scritto pagine importanti del nostro sport.

E le sorprese non finiscono qui. Quello di Tacconi, assicurano l’Ascom e l’organizzatore Nicolò Bono sui suoi canali social, “non sarà l’ultimo nome annunciato”.