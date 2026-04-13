Accademia dei Genitori, a Villanova Mondovì la seconda serata: “Apprendimento ed errore” per educare al futuro

L’Accademia dei Genitori torna con il secondo appuntamento del progetto, promosso da un gruppo informale di mamme e papà dell’Unità pastorale delle parrocchie della Valle Ellero e Val Maudagna, con il sostegno della Fondazione CRC e in rete con il territorio.

Venerdì 17 aprile, alle 20.45, il Teatro Garelli di Villanova Mondovì ospiterà l’incontro dal titolo Apprendimento ed errore a servizio del futuro dei nostri figli – Allenare i figli in un mondo che non conosciamo, guidato da Cristiano Ghibaudo, formatore e coach PCC ICF con oltre vent’anni di esperienza a fianco di giovani e adulti.

Essere genitori oggi è una sfida nuova: le regole del passato non bastano più in un mondo che corre veloce e cambia continuamente. Molti si chiedono come preparare i figli a un futuro incerto, aiutandoli a trovare la loro strada senza avere tutte le risposte pronte.

La serata offrirà due “bussole” concrete per orientarsi: imparare a imparare, per crescere figli curiosi, adattabili e pronti al cambiamento; e imparare a sbagliare, per trasformare gli errori in risorse preziose anziché in fallimenti.

Un’occasione per riflettere e acquisire strumenti pratici, in un percorso che continua a coinvolgere la comunità locale nella crescita condivisa delle nuove generazioni.