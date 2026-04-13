Marene punta sulle eccellenze locali: grande partecipazione per la presentazione della De.Co.

Una serata molto partecipata all’auditorium di Marene ha fatto da cornice alla presentazione della De.Co. (Denominazione comunale) e dei componenti la commissione, un importante momento di condivisione che punta alla valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze.

“Durante l’incontro – spiega l’assessore Donato Fabio, presidente Commissione De.Co - sono stati illustrati gli obiettivi della Denominazione Comunale ovvero riconoscere e valorizzare prodotti e tradizioni locali con forte valore identitario e storico, promuovere le eccellenze marenesi sia dal punto di vista turistico che economico e tutelare il patrimonio gastronomico, identitario del paese”.

Con gli interventi di Dominique Bolaboto si è parlato di nutrizione consapevole, falsi miti e l’importanza dei prodotti del territorio, della stagionalità, mentre con il direttore di Ascom Savigliano, Giulio Giletta, si è affrontato il tema della desertificazione commerciale con un focus sui dati che riguardano Marene. Non preoccupanti ma che servono da monito per intraprendere quelle iniziative necessarie a mitigare lo spopolamento commerciale e tra queste sono risultate virtuose le manifestazioni che promuovono i prodotti territoriali, l’artigianalità e le aziende locali, come ha testimoniato Tomas Loreggia, presidente Proloco Marene, attraverso le manifestazioni STRAdeGUSTANDO, la festa patronale unitamente a tutte le attività ideate e create dalle associazioni marenesi.

“Riteniamo l’istituzione della De.Co. – concludono il sindaco Alberto Deninotti e l’assessore Donato Fabio - uno strumento di sicuro valore turistico ed economico che può sicuramente apportare, in maniera trasversale, benefici alle aziende ad al territorio. Desideriamo fare sentito ringraziamento ai numerosi partecipanti all’incontro.