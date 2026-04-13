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Attualità | 13 aprile 2026, 14:27

Completamento Asti-Cuneo:  lunedì a Roddi torna il vicepremier Matteo Salvini

Dal 20 aprile anche il tratto Alba Ovest-Cherasco sarà percorribile a due corsie per senso di marcia

Aprile 2023: Matteo Salvini inaugura il primo tronco del lotto II.6

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Arriva l’ufficialità sull’indicazione di lunedì 20 aprile come data a partire dalla quale saranno attive due corsie di marcia su entrambe le carreggiate dell’autostrada A33 Asti-Cuneo anche nell’ultimo tratto aperto, quello compreso tra Alba Ovest e Cherasco, transitabile dalla fine dello scorso dicembre.

Per salutare il completamento della tratta il Gruppo Astm ha organizzato una cerimonia alla quale è attesa la presenza del vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, insieme a quelle del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’amministratore delegato del Gruppo Astm Umberto Tosoni.

La cerimonia è in programma alle ore 10.30 con partenza dal campo base Itinera di Roddi, presso l’uscita Alba Ovest.

Redazione

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