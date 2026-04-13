Mondovì, dal 1° maggio il dottor Giovanni Di Mario cessa l'attività

Dal 30 aprile il medico di medicina generale il Giovanni Di Mario cesserà l’attività di Medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta con ambulatorio a Mondovì.
Al fine di garantire la continuità dell’assistenza dal 1 maggio prossimo i pazienti in carico al Dr. Di Mario dovranno effettuare la scelta del nuovo medico tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di Mondovì/San Michele Mondovì/Villanova Mondovì.
Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta potranno procedere online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte al sito https://pua.salutepiemonte.it/pua; in alternativa recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso gli sportelli di Scelta/Revoca presso l’Ospedale di Mondovì via San Rocchetto 99, dal lunedi al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 17,00 (orario continuato).