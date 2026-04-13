Grande successo per il primo Hackathon NEXT di Banca Territori del Monviso e Devpunks

Si è svolto con grande partecipazione sabato 11 aprile presso le OGR Tech (Officine Grandi Riparazioni di Torino) il primo Hackathon NEXT promosso da Banca Territori del Monviso in collaborazione con Devpunks.

L’iniziativa, denominata Punkathon, ha coinvolto una cinquantina di giovani sviluppatori, studenti e appassionati di tecnologia, che si sono messi alla prova in una sfida concreta: progettare e sviluppare soluzioni digitali innovative per rendere l’educazione finanziaria più accessibile, coinvolgente e comprensibile per le nuove generazioni.

Dopo una prima fase introduttiva dedicata alla presentazione della challenge e degli aspetti tecnici, i partecipanti hanno lavorato intensamente per l’intera giornata, dando vita a progetti originali che spaziano da applicazioni digitali ad agenti basati su intelligenza artificiale, fino a esperienze interattive.

A conclusione dell’hackathon, i team hanno presentato i propri progetti davanti a una giuria composta da esperti del settore, rappresentanti di Banca Territori del Monviso e membri dell’Advisory Board di NEXT – BTM Young Community.

I tre migliori progetti sono stati premiati per solidità tecnica, utilizzo non decorativo dell’AI, semplicità d’uso, impatto concreto ed effettiva possibilità di realizzazione, grado di coinvolgimento per la Gen Z.

I PROGETTI VINCITORI

Il primo posto è stato assegnato a Michele Miranda e Salim Benhamadi, entrambi AI engineer, con la web app PollAIo e della sua mascotte PIP, un pulcino interattivo. Il team ha sviluppato una piattaforma di apprendimento dell’educazione finanziaria interattiva e personalizzata. Attraverso giochi, quiz e lezioni brevi in linguaggio semplice, basati sugli interessi e sulle abitudini di spesa degli utenti, l’app rende i contenuti accessibili e coinvolgenti. L’interazione con PIP consente di approfondire i concetti e ricevere chiarimenti, mentre un sistema di crediti premia i progressi degli utenti, permettendo sia di acquistare prodotti per PIP sia simulare degli investimenti con diversi profili di rischio/rendimento. Particolare attenzione è dedicata alla prevenzione delle frodi finanziarie, con simulazioni realistiche di phishing e truffe telefoniche.

Al secondo posto il progetto di Daniele Munafò – studente di Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino, che ha realizzato un app strutturata in tre sezioni:

analisi dei contenuti online (YouTube, Instagram, TikTok) con attribuzione di uno score di affidabilità dei creator;

chat vocale conversazionale per approfondimenti su temi finanziari;

creazione di un portafoglio fittizio per comprendere le diverse forme di investimento e supportare decisioni più consapevoli.

Al terzo posto il team composto da Emanuele Beffa e Gabriele Partiti, sviluppatori software, che hanno presentato il progetto BREAD, un app di coaching finanziario che aiuta i giovani a gestire le proprie finanze in modo semplice e personalizzato. Permette di “negoziare” il budget con l’intelligenza artificiale, propone sfide giornaliere basate sugli obiettivi di risparmio e offre un hub educativo con contenuti e prodotti bancari selezionati in base alla situazione finanziaria dell’utente. Elemento distintivo sono tre coach AI con personalità differenti, con cui è possibile interagire anche vocalmente.

«L’elevato livello delle proposte presentate sviluppate durante la giornata – ha dichiarato il Direttore Generale BTM Luca Murazzano – dimostra quanto i giovani possano essere protagonisti nel rendere l’educazione finanziaria più efficace e vicina alle loro esigenze».

«Il Punkathon ha dimostrato cosa succede quando talento e tecnologia si incontrano – commenta Simone Sabba, CTO & Founder Devpunks –: in poche ore, i team hanno presentato demo funzionanti di progetti reali, andando oltre le classiche slide. L’AI ha accelerato il processo, ma il vero valore è stato trasformare idee in qualcosa di concreto, passando rapidamente dall’intuizione all’esecuzione. Un ringraziamento a Banca Territori del Monviso che, rompendo gli schemi più tradizionali del settore, ha avuto l’intraprendenza di supportare un format sperimentale fin dalla prima edizione».

L’Hackathon NEXT si è rivelata così un’importante occasione di crescita, confronto e innovazione, capace di mettere in connessione giovani talenti e mondo bancario per costruire insieme modalità divulgative e di apprendimento finanziario innovative, attrattive e facilmente fruibili dalle nuove generazioni.