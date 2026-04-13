Sipario sui Mondiali Cijb: passerella finale per gli azzurri [VIDEO]

Con la premiazione al Club de Regatas si sono conclusi i Mondiali della Cijb a Mendoza. Passerella per la squadra maschile con Paolo, Massimo e Alessandro Vacchetto, Enrico Parussa, Enrico Rinaldi, Francesco Pola, Marco e Giorgio Battaglino, con il commissario tecnico Giorgio Vacchetto, che si è messa al collo l’oro nel gioco internazionale: la medaglia è stata consegnata agli azzurri direttamente dal console vicario del Consolato generale d’Italia a Mendoza, Roberto Vinci.

Per Massimo Vacchetto soddisfazione doppia con il prestigioso riconoscimento di miglior giocatore dei Mondiali.





Restando al settore maschile risultato di spessore nell’one wall con l’uscita solo ai quarti di finale al termine di una gara tiratissima con l’Argentina arrivata poi in finale, mentre nel llargues dopo aver messo sotto pressione in avvio l’Olanda (3-2), anche in questo caso finalista del torneo, è arrivato con la Colombia il successo che in casa azzurra mancava da oltre due decenni.

Le parole del commissario tecnico Giorgio Vacchetto, prima della partenza per l'Italia, raccolte da Luca Giaccone all'aeroporto di Mendoza (GUARDA IL VIDEO)

Per quanto riguarda il settore femminile con Rebecca Klippl, Martina Giubergia, Milena Cavagnero, Nathalia e Madeleine di Curizio, c’è il quarto posto nel gioco internazionale e una prestazione di spessore nell’one wall.