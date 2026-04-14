BOXE / Matteo Beltramone vola in alto: il talento cuneese diventa Campione Regionale U17

Il nome di Matteo Beltramone era già passato alle cronache per alcuni splendidi incontri, dove i suoi guantoni avevano portato in terra cuneese prestigiose medaglie; quella di domenica 12 aprile, è sicuramente, tra le più recenti, quella maggiormente prestigiosa.

Da venerdì a domenica 12 aprile, alla “Skull Boxe Arena”, si sono svolti i Campionati Regionali U17; tre giorni di grande pugilato, dove il portacolori della Boxe Cuneo ha affrontato sul ring i migliori giovani piemontesi.

Dopo una fase perfetta nelle qualifiche, la finale ha visto primeggiare il forte atleta di coach Luca Piras; vittoria che gli permette di aggiudicarsi il titolo di Campione Regionale nella categoria 60 kg; questo importante successo lo proietta alle fasi interregionali del Campionato Italiano che si svolgeranno a Montecatini Terme ad inizio Maggio.

“La crescita registrata negli ultimi mesi da parte dei questo ragazzo è davvero qualcosa di straordinario; anche per noi, che lo seguiamo costantemente ogni giorno, è una bellissima sorpresa che ci spinge a credere fortemente nel suo percorso pugilistico. In questi giorni stiamo definendo i dettagli per una trasferta fuori dai confini italici; la grande boxe non aspetta e dobbiamo farci trovare pronti. La Boxe a Cuneo, c’è e 'colpisce forte'”, afferma un raggiante Piras.