Alba, una serata sulle api come sentinelle dell’inquinamento ambientale

Venerdì 17 aprile alle 20.45, nella sede dell’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II 30 ad Alba, è in programma l’incontro “Le api, sentinelle dell’inquinamento ambientale”. La serata, a ingresso libero, sarà dedicata al mondo dell’apicoltura e al ruolo fondamentale delle api negli ecosistemi.

Protagonisti dell’appuntamento saranno gli apicoltori del territorio Marco Giordano e Valerio Mondo, chiamati a raccontare il loro lavoro e la loro esperienza diretta. L’iniziativa prenderà avvio con alcune domande sul mestiere dell’apicoltore, per poi lasciare spazio ai racconti degli ospiti e al confronto con il pubblico.

(Marco Giordano)

L’incontro punta a far comprendere come le api siano vere e proprie sentinelle della qualità ambientale, sensibili ai cambiamenti del clima, all’uso dei pesticidi e alle trasformazioni del paesaggio agricolo. In questo senso, l’apicoltura viene presentata non soltanto come produzione di miele, ma come osservazione continua della natura e delle sue fragilità.

Tra le testimonianze annunciate, quella di Marco Giordano, dell’azienda agricola Marco e Silvana, con oltre 170 alveari tra Langhe e Cuneese in regime biologico, e quella di Valerio Mondo, che con il figlio Stefano conduce un’attività di apicoltura nomade con 500-600 alveari tra Cuneo, Asti e Savona. Due esperienze diverse, accomunate dall’attenzione alla biodiversità, alla qualità del prodotto e al rapporto con il territorio.

La serata offrirà così un’occasione per avvicinarsi a un tema di forte attualità e per riflettere sul legame tra api, ambiente e salute degli ecosistemi. Un appuntamento pensato per informare, coinvolgere e valorizzare il ruolo di chi ogni giorno lavora a stretto contatto con la natura.



