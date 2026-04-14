Valdieri, una serata con Valeria Camosso alla Biblioteca Comunale

Alla Biblioteca Comunale di Valdieri, venerdì 17 aprile alle 21, è in programma una serata culturale con l’autrice Valeria Camosso, dedicata alla presentazione del romanzo Al riparo nell’orto, edito da Nerosubianco. L’ingresso è libero e gratuito.

Il libro racconta la storia di Sandra, scrittrice affermata ma nascosta dietro uno pseudonimo, che vive appartata in montagna per difendersi da un passato complesso. L’arrivo improvviso della giovane Samantha rompe il suo equilibrio e dà il via a una vicenda che intreccia indagine, relazioni umane e tensioni emotive, in un equilibrio tra giallo e rosa.

Camosso, nata nel 1974 in provincia di Cuneo, vive tuttora nel territorio cuneese e ha già pubblicato Lungo le acque del Po e Il mio mondo in una lettera; nel 2025 è stata tra i dieci vincitori del concorso letterario Giallovalle promosso da Nerosubianco Edizioni.

La serata si presenta come un’occasione per incontrare un’autrice del territorio e per approfondire un romanzo che unisce ambiente alpino, introspezione e suspense. Un appuntamento che punta a valorizzare la lettura e il dialogo con il pubblico in un contesto raccolto e accessibile a tutti.