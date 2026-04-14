“I nostri anni” in versione restaurata: il tour di Daniele Gaglianone passa da Savigliano e Dronero

A 25 anni dall’uscita, il lungometraggio “I nostri anni” di Daniele Gaglianone torna oggi in sala in versione restaurata in 4K, grazie al progetto europeo A Season of Classic Films e all’intervento del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il capolavoro d’esordio del regista torinese, che nel 2001 vinse la Sacher d’Oro come miglior opera prima a Cannes, prosegue un’inedita valorizzazione del cinema italiano contemporaneo integrando la nuova veste tecnica con un ampio tour di presentazioni in Italia.

Il CAP – Circuito Audiovisivo Piemonte ha predisposto 20 tappe in altrettante sale cinematografiche del territorio, con proiezioni accompagnate da incontri con il pubblico per raccontare il percorso artistico di Gaglianone e il legame tra il suo cinema e il Piemonte, dalla Valchiusella ai centri delle Langhe e del Cuneese. Nel contesto del tour regionale, due date centrali coinvolgono il medio cuneese: Savigliano e Dronero, rispettivamente il 21 e il 24 aprile.

Martedì 21 aprile, alle ore 21, il Cinema Aurora di Savigliano ospita la proiezione speciale di “I nostri anni”. La sala, punto di riferimento culturale per la comunità locale, accoglierà il film e il suo messaggio in un momento in cui il dibattito sulle responsabilità storiche e il senso della memoria torna drammaticamente attuale. Il pubblico sarà invitato non solo a rivivere le immagini del restauro ma anche a confrontarsi con il tema del legame tra memoria e violenza, attraverso le vicende dei due ex partigiani Alberto e Natalino, che incrocia la guerra, la perdita e la necessità di una riconsiderazione etica del passato.

Venerdì 24 aprile, sempre alle 21, il Cinema Teatro Iris di Dronero diviene la cornice del secondo appuntamento dedicato al film. Il paese, situato in una zona di montagna carica di suggestioni storiche, rappresenta un contesto ideale per approfondire il legame tra il territorio e la storia narrata da Gaglianone. Il film, infatti, è stato interamente girato in Valchiusella, un’area profondamente segnata dalle vicende partigiane, e racconta come la Resistenza, la guerra e la vendetta possano riaffiorare nel presente, anche in un Paese che fatica a ricordare.

Il tour di “I nostri anni” includerà incontri con il pubblico, momenti di analisi e confronti sulla funzione del cinema come luogo di memoria collettiva, con particolare attenzione alle generazioni più giovani, chiamate a confrontarsi con la complessità del passato.