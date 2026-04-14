“Vein Week” alla CN1: settimana per la prevenzione delle malattie-venose

Una settimana di corsi, convegni e ambulatori aperti a Mondovì, promossi dalla Chirurgia Generale del Regina Montis Regalis, centrati sulla prevenzione delle malattie venose e linfatiche, con l’obiettivo di formare gli operatori ed informare i cittadini sul tema.

Spiega il chirurgo vascolare Carlo Rivellini che ha organizzato gli eventi: “La malattia venosa cronica è molto diffusa nella popolazione (il 50% di quella femminile) e abbraccia uno spettro di presentazione clinica molto ampio correlato allo stadio e alla gravità della stessa. Negli stadi più avanzati si presenta con alterazioni cutanee molto gravi fino all’ulcerazione, che spesso interessa pazienti con altre importanti patologie (come l’obesità), quindi difficili da trattare con una pessima qualità di vita”.

Mondovì è diventato un centro cruciale nella gestione dei pazienti in quanto è centro di riferimento nazionale per il trattamento della patologia venosa con tecniche mininvasive, in particolare il laser endovenoso. Con un’attività vulnologica importante tratta routinariamente pazienti complessi.

Il calendario delle iniziative

Nel dettaglio lunedi 20 aprile è previsto presso l’ospedale di Mondovì un ambulatorio flebologico ad accesso diretto con orario 8-12 e, nel pomeriggio, un corso teorico-pratico di diagnostica vascolare.

E’ inoltre in programma il 21 aprile un corso di chirurgia flebologica mininvasiva, tecniche ablative termiche, chimiche e ibride presso il blocco operatorio dell’ospedale di Mondovì, cui seguirà dalle 15 alle 19 “La moderna gestione della malattia venosa e linfatica” (dove agli utenti sarà permesso di incontrare gli operatori per capire come è organizzato un moderno percorso di cura della patologia venosa e linfatica e avere indicazioni su prevenzione e cura). Gli stessi corsi saranno replicati a Ceva il giorno successivo.

Giovedi 23 aprile si terrà un corso teorico-pratico di diagnostica vascolare (parte pratica) presso gli ospedali di Mondovì, Fossano, Ceva e Savigliano. Dalle ore 15.00 alle 19.00 accesso aperto presso l’ambulatorio vulnologico per ulcere venose e linfatiche degli arti inferiori di Mondovì e, dalle ore 17.30 alle 19.00 di Cuneo (via Carlo Boggio). In contemporanea un evento online sul tema “prevenire la progressione della malattia venosa cronica”.

Venerdi 24 aprile dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00 altri corsi per operatori.

Sabato 25 aprile è in calendario un “trekking educativo”: passeggiata in montagna con pranzo in rifugio organizzata dall’associazione VIGOR VEINS con formazione itinerante.

Domenica 26 aprile dalle ore 8.00 alle 10.00 si svolgerà “Walking for veins and wound prevention”: un evento divulgativo rivolto alla popolazione con passeggiata a tema da Mondovì Piazza a Mondovì Breo. Al termine colazione offerta dall’associazione.

Dalle 10.00 alle 13.00 convegno su prevenzione e cura delle patologie venosa e linfatica (i cittadini che avranno preso parte alla passeggiata e al convegno potranno essere sottoposti ad un check-up vascolare completo e gratuito presso l’ambulatorio di chirurgia vascolare dell’ospedale di Mondovì).