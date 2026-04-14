BASEBALL SERIE B / La Catalana non si presenta a Mondovì e il JFK vince a tavolino

Esordio stagionale rinviato per il JFK Baseball Mondovì, che nello scorso week-end, per la prima giornata di andata del Campionato di serie B di baseball, ha atteso invano l’arrivo degli avversari della Catalana di Alghero. La formazione sarda, infatti, ha deciso di non partire per Mondovì. Motivo? Sembra che dietro il forfait della Catalana, società di baseball che da oltre mezzo secolo è fortemente attiva sul territorio sardo, ci sia una diatriba sorta tra il Club e la FIBS, la Federazione Italiana Baseball Softball.

Il tutto sembra sia nato da una doppia multa di 3000 euro comminata nella passata stagione alla Catalana per la mancata partecipazione a due gare di campionato. Nel febbraio scorso la società, dopo aver iscritto la squadra al campionato di serie B, si sarebbe vista bloccare dalla Federazione il gestionale che consente il tesseramento degli atleti, impedendo di fatto di pianificare la stagione.

Un blocco che parrebbe la conseguenza della pendenza debitoria scaturita nella passata stagione. Tra società e Federazione ne sarebbe nato un acceso scontro comunicativo e burocratico, una sorta di muro contro muro, proseguito fino a poche settimane dalla partenza del Campionato. Posizioni diametralmente opposte e che alla fine avrebbero indotto la Catalana a rinunciare a prendere parte alla stagione agonistica. Con un post pubblicato solo alcuni giorni fa sulla propria pagina social, infatti, la Catalana Baseball ha comunicato che la società, in questa stagione non avrebbe svolto alcuna attività agonistica.

Sta di fatto che lo scorso week-end la squadra sarda a Mondovì non è arrivata, provocando l'amara sorpresa della società monregalese. Stupore e anche un bel po' di amarezza e delusione, dovuti al fatto che nessuno aveva comunicato alla società del presidente Stefano Gazzola il probabile, anzi l'imminente forfait. I ragazzi di Leo Marconi, infatti, così come gli arbitri, sabato e domenica scorsi, come da regolamento, si sono presentati sul diamante monregalese pronti e carichi per scendere in campo e affrontare il primo avversario della stagione.

Risultato? Niente partita, mazze e guantoni rimasti a riposo e adrenalina che ben presto è svanita nel nulla. Il Giudice sportivo, inoltre, ha comminato la doppia sconfitta a tavolino (0-9) per la Catalana. Per il JFK Baseball Mondovì, dunque, i primi punti in Campionato sono giunti nella maniera meno faticosa possibile, ma anche nell'assenza di quella auspicata gratificazione che solo una vittoria sul campo può darti. I “Galletti”, pertanto, faranno il loro esordio in Campionato solo domenica 19 aprile, in occasione della doppia trasferta in casa dell’Old Rags Lodi.

RISULTATI PRIMA GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI Ris. 1^ gara Ris. 2^ gara ECOT. BRESCIA ARES 11-13 3-9 PIACENZA BUFF. BOVISIO 7-1 6-0 OLD RAGS LODI RHO 7-8 6-4 JFK MONDOVI’ CATALANA 9-0* 9-0*

*vittorie assegnate a tavolino

CLASSIFICA GIRONE A

1 JFK MONDOVI’ 2 1 ARES 2 1 PIACENZA 2 4 OLD RAGS LODI 1 4 RHO 1 6 BUFFALOES BOVISIO 0 6 ECOTHERM BRESCIA 0 6 CATALANA 0

PROGRAMMA 2^ GIORNATA