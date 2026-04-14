BASKET / Farigliano da applausi con gli Aquilotti

Aquilotti Big

Domenica, gli Aquilotti Big 2015 della PF hanno partecipato alla sedicesima edizione del Memorial Coratella, organizzato a Cairo Montenotte, centrando uno splendido primo posto.

Inseriti nel Girone B, i fariglianesi hanno superato nell’ordine Pegli (18-6), i padroni di casa del Cairo (16-8), Ventimiglia (18-6) e Cus Torino (15-9), al termine di una gara combattuta e intensa.

Grazie al primo posto nel girone, la PF ha conquistato l’accesso alla finalissima contro Olimpia Arma di Taggia, imponendosi con autorità per 15-9 e aggiudicandosi il torneo.

Un’esperienza estremamente positiva per un gruppo che continua a crescere, come sottolineato con soddisfazione da coach Bolgioni. Un ringraziamento da parte della PF va inoltre al Basket Cairo per l’organizzazione impeccabile, così come alle famiglie sempre presenti a supporto della squadra.

PF. Bruno G, Bruno F, Chionetti, Dalmasso, Demichelis, El Jaber, Fia, Lubatti, Mula, Novarese, Pretto, Revelli, Roà, Scarzello. All. Bolgioni.

Juniores CSI

Gators 51

PF 55

Successo sofferto per la PF sul campo di Cavallermaggiore, al termine di una partita non brillante. I fariglianesi, probabilmente sottovalutando l’avversario, riescono a portarla a casa solo nel finale.

Dopo un primo quarto equilibrato, nel secondo periodo la difesa a zona degli ospiti mette in difficoltà i padroni di casa, permettendo l’allungo fino al 20-38 dell’intervallo. Nella ripresa regna l’equilibrio, ma nell’ultimo quarto la PF perde concentrazione e subisce il sorpasso (49-48).

Decisivo il timeout di coach Casetta, che riordina le idee dei suoi: nel finale arriva l’allungo decisivo, non senza tensioni.

PF. Sarotto, Sabena, Manera, Olimpo, Barberis, Viara, Pecchenino, Capellaro. All. Casetta

U17 Gold – Fase Titolo

Kolbe 60

PF 83

Prestazione convincente della PF nell’ultima giornata della fase Top a Torino, contro la seconda in classifica. In palio il primo posto del girone e il miglior abbinamento ai quarti. Dopo un avvio equilibrato, Farigliano prende il controllo già nel primo quarto. Nel secondo periodo i padroni di casa restano in scia grazie alla precisione ai liberi, ma la PF chiude comunque avanti (33-38).

La svolta arriva nel terzo quarto: difesa solida e parziale netto (8-21) che indirizza definitivamente il match. Nell’ultimo periodo, con ampio margine, il ritmo cala ma la vittoria non è mai in discussione. Il successo vale il primo posto nel girone e un accoppiamento favorevole ai quarti di finale.

PF. Alberione, Avico, Bianciotto, Grosso, Lasagna, Massano, Porro, Racca, Scarano, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione, Giachello.

U15 Gold

PF 55

Biella Next 63

Buona prova nonostante la sconfitta per Farigliano contro una solida Biella Next. Ottimo l’avvio dei padroni di casa, avanti dopo il primo quarto grazie a intensità e attenzione difensiva. La gara resta equilibrata fino all’intervallo, ma nel terzo periodo gli ospiti trovano continuità. Nel finale la PF reagisce con carattere, arrivando fino alla parità a un minuto dalla fine, prima di cedere nel finale.

PF. Cerato, Novarese, Musso, Viara, Tedesco, Galleano, Demaria, Sartirano, Occelli, Taricco, Reineri. All. Occelli, Pecchenino.

U14 Gold

PF 67

Cus Torino 55

Vittoria importante per una PF rimaneggiata, protagonista di una gara solida contro Cus Torino.

Dopo un primo tempo ben gestito (30-25), gli ospiti rientrano in partita nel terzo quarto, arrivando anche al sorpasso. Farigliano però reagisce prontamente e chiude ancora avanti (47-45). Nell’ultimo periodo emerge la maggiore energia dei padroni di casa, che piazzano un decisivo 20-10 e chiudono il match.

PF. Bruno, Rinaudo, Romana, Mara, Jovanovic, Cappellino, Grosso, Pecchenino, Aimasso. All. Giachello, Bittner, Pecchenino.

U13 CSI

PF 24

Gators 61

Sconfitta casalinga per i giovani fariglianesi contro i Gators, al termine di una gara difficile sin dai primi minuti.

Gli ospiti impongono subito maggiore intensità e fisicità, mettendo in difficoltà la PF. Dopo l’intervallo, arriva però una reazione: i padroni di casa alzano il livello su entrambi i lati del campo e giocano alla pari, mostrando segnali incoraggianti soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento.

PF. Balbi, Barbiero, Basso, Bongioanni, Demaria, Gambera, Giordano, Paccani, Raineri. All. Sappa, Schellino.