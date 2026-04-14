Alba in musica: cinque grandi organisti europei al Festival Organistico Internazionale di Cristo Re

Alba si prepara ad accogliere l’VIII edizione del Festival Organistico Internazionale della Chiesa di Cristo Re.
La rassegna, in programma tra aprile e maggio 2026, propone cinque concerti domenicali, alle 21, con organisti di rilievo provenienti da diverse realtà musicali europee.
Protagonista del Festival sarà l’organo a canne costruito dalla ditta Piero Sandri Orgelbauer, strumento simbolo della manifestazione.
La direzione artistica è affidata a Gabriele Studer, organista titolare della Chiesa di Cristo Re, concertista attivo in Italia e all’estero.
Il primo appuntamento è fissato per domenica 19 aprile con Lars Frederiksen, organista danese di Odense e figura di spicco della scuola organistica scandinava, noto per programmi che spaziano dal barocco nord-europeo alla musica romantica.
[Lars Frederiksen]
Il 26 aprile sarà la volta di Andreas Meisner, organista della Cattedrale di Altenberg, apprezzato interprete del repertorio romantico e della tradizione sinfonica organistica.
Il 3 maggio spazio ad Adriano Falcioni, organista del Duomo di Perugia e concertista internazionale, riconosciuto per la versatilità del repertorio.
Il 10 maggio salirà alla consolle Josep Solé Coll, organista della Basilica di San Pietro in Vaticano e musicista personale del Santo Padre Leone XIV, presenza di particolare prestigio per la rassegna.
Il Festival si chiuderà il 17 maggio con una serata a quattro mani affidata ad Alice Nardo e Gabriele Studer, dedicata alla memoria di Jean-Paul Imbert, tra musiche e trascrizioni della grande scuola organistica francese.
Tutti i concerti si terranno alle ore 21 nella Chiesa di Cristo Re di Alba con ingresso libero.