Cuneo: prorogata la mostra “Via Crucis e Arte Sacra” al Santuario della Madonna degli Angeli

Visto il grande afflusso di visitatori e l’apprezzamento riscosso per la qualità e la varietà delle opere esposte, è stata prorogata la mostra “Via Crucis e Arte Sacra” allestita presso il Santuario della Madonna degli Angeli.

Protagoniste dell’esposizione sono le creazioni dell’artista Enzo Tentori di Robilante, che attraverso la tecnologia dell’incisione laser su plexiglass dà vita a numerose scene bibliche. Le immagini, illuminate su sfondo nero, emergono con grande intensità visiva, offrendo al visitatore un’esperienza suggestiva in cui la luce diventa elemento centrale e simbolico, capace di toccare profondamente l’animo.

Accanto a queste opere, trovano spazio anche i lavori di artisti locali: dalle sculture in pietra di Carlo Revello, originario di Bombonina, alle quindici stazioni della Via Crucis realizzate con la raffinata tecnica delle “paperolles” da Mario Collino di Busca, noto come “Prezzemolo”, insieme a Irene Beccaria, in un allestimento scenografico di grande impatto visivo.

Un percorso espositivo in cui arte, fede e linguaggi contemporanei si incontrano e dialogano.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 24 maggio, tutti i giorni, dalle 8 alle 12 al mattino e dalle 15 alle 19 nel pomeriggio. Info: 333.3028355