Riaperte le strade per le Terme di Valdieri e San Giacomo di Entracque

Le strade delle Terme di Valdieri (SP 239) e per San Giacomo di Entracque (SP 301), principali vie di comunicazione della Valle Gesso, venerdì 10 aprile sono state sgomberate dalla neve, messe in sicurezza e riaperte alla viabilità.

Sono invece ancora chiuse le rotabili per il Lago Rovina e per Madonna del Colletto, strada di collegamento tra le Valli Gesso e Stura. In valle Pesio la strada per il Pian delle Gorre è aperta.

A monte delle località turistiche il terreno è quasi completamente innevato e presenta condizioni ideali per lo scialpinismo e per le ultime ciaspolate di fine stagione, mentre gli escursionisti per il momento è preferibile scelgano itinerari a quote più basse e sui versanti ben esposti.

In quota nel fine settimana sono aperti i rifugi Remondino, Valasco e Dante Livio Bianco. Prima di salire alle strutture si consiglia la prenotazione.