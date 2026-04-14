Cuneo, all’Unitre due incontri tra pane di montagna e misteri dell’Argentera

L’Università delle Tre Età di Cuneo propone, per lunedì 20 aprile 2026, alle ore 15,30 al Cinema Monviso, in esclusiva per gli associati, un incontro con Beatrice Di Tullio che relazionerà su: “Il pane di montagna. La panificazione nelle vallate alpine del cuneese: un antico rito collettivo”.

Un tempo nelle alte valli, la panificazione era un momento rituale di grande impegno e complessità, durante il quale il frutto del lavoro nei campi dell’anno appena trascorso, doveva diventare il sostentamento per quello a venire.

L’incontro sarà dedicato a forni, farine e lievitati tipici dell’arco alpino occidentale, e a quell’insieme di conoscenze empiriche, superstizioni e norme culturali che per tradizione regolavano la preparazione del pane nelle comunità alpine.

Il racconto di un mondo ormai lontano, e di un alimento capace di conservare il suo straordinario valore simbolico anche nella modernità.

L'aereo precipitato sul massiccio dell'Argentera

Giovedì 23 aprile, sempre alle 15,30 al cinema Monviso, Sergio Costagli tratterà l’argomento: “La tragedia del Comet SA-R-7 di Re Ibn Aziz al Saud; a distanza di 62 anni l’incidente è ricordato per l’alone di mistero e leggende”.

La tragedia del Comet SA-R-7 si riferisce allo schianto di un aereo de Havilland Comet, di proprietà del re Ibn Aziz al Saud, avvenuto sulle Alpi Marittime nel massiccio dell’Argentera.

L’evento, a lungo circondato da un alone di mistero, è un episodio significativo nella storia degli incidenti aerei in Italia.