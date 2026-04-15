SCI ALPINO / Il valdostano di origini villanovesi Pietro Seletto conquista l'oro nello slalom dei campionati italiani children

Il valdostano di origini villanovesi Pietro Seletto ha sbaragliato la concorrenza nello slalom dei campionati italiani children di sci alpino.
Nella seconda giornata di gare a Pila, il figlio dell’ex discesista azzurro Erik Seletto ha riscattato l'uscita nel gigante di apertura.
Per lui, dunque, oro in slalom, dopo un’altra sfida sul filo dei centesimi con Giovanni Ceccarelli del Fassactive, miglior tempo nella seconda frazione ma rimasto alle spalle del portacolori degli Azzurri del Cervino per soli 6/100.
Bronzo a Felix Baldi del Sestriere, a 35/100 dalla vetta e secondo a metà gara.