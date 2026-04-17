Green Energy Day 2026: a Vernante porte aperte del teleriscaldamento a biomassa

Oggi, venerdì 17 aprile AIEL-Associazione Italiana Energie Agroforestali, in collaborazione con il Comune di Vernante ed Edison Next Teleriscaldamento, invita studenti, cittadini, istituzioni e comunità locali a Vernante, per una visita guidata all’impianto di teleriscaldamento a biomassa del Comune e perscoprire come una risorsa ampiamente disponibile nel territorio come la legna possa trasformarsi in energia rinnovabile a servizio della comunità.

La visita si svolgerà nell’ambito del Green Energy Day 2026, iniziativa nazionale promossa dal Coordinamento FREE insieme alle principali associazioni del settore delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e dei consumatori, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione si terrà il 17 e 18 aprile e offrirà a famiglie, studenti e cittadini la possibilità di visitare impianti alimentati da fonti rinnovabili e realtà che hanno già realizzato interventi di efficienza energetica, per conoscerne più da vicino il funzionamento e il contributo alla transizione energetica.

La tappa di Vernante permetterà di entrare in contatto con una esperienza legata alla filiera legno-energia e al rapporto tra gestione del bosco, uso delle risorse locali e produzione di calore rinnovabile per il paese. Nel corso della visita interverranno Gianpiero Dalmasso, sindaco di Vernante, e Marco Bussone, presidente di AIEL. Saranno inoltre presenti tutti i soggetti tecnici coinvolti nel progetto, a partire da Edison Next Teleriscaldamento proprietario e gestore dell’impianto, affiancata da due aziende associate ad AIEL: Herz Energia, che ha fornito le caldaie a biomassa, e Pastorelli Legnami, fornitrice del cippato destinato all’impianto.

Nel corso della giornata sarà inoltre organizzato un cantiere dimostrativo di cippatura e sarà possibile assistere alle operazioni di caricamento del cippato nel deposito dell’impianto.

"Il Green Energy Day è un’iniziativa importante perché consente alle persone di uscire dal dibattito astratto e di vedere come funzionano davvero gli impianti, quale servizio svolgono e soprattutto i vantaggi che offrono ai territori che decidono di investire nell’autonomia energetica», dichiara Marco Bussone, presidente di AIEL. «La visita di Vernante nasce proprio con questo spirito: aprire le porte, creare conoscenza, favorire un confronto diretto e mostrare che dietro la parola biomassa ci sono esperienze e soluzioni che meritano di essere comprese da vicino e replicate anche altrove".