Chimica ed energia: un’occasione per viaggiare per gli studenti dell’ITIS Delpozzo indirizzo chimica e biotecnologie

Alcune classi quarte dell’ITIS hanno partecipato ad un significativo momento di formazione proposto da Scuola Edison, dedicato agli impianti di nuova generazione e ai servizi per l’energia. L’incontro ha offerto agli studenti uno sguardo concreto su un settore in continua evoluzione, in cui ricerca scientifica, innovazione tecnologica e sostenibilità si intrecciano in modo sempre più stretto. In particolare sono state mostrate loro alcune realtà lavorative in cui il settore chimico e quello energetico si incontrano sul territorio cuneese, attraverso tour virtuali nei siti produttivi.

Attraverso il racconto della storia di Edison, che si è intrecciata con quella della principale industria chimica italiana del secondo dopoguerra, la Montecatini, è emerso con chiarezza come il mondo della chimica abbia saputo trasformarsi nel tempo, accompagnando i grandi cambiamenti energetici ed industriali del Paese.

Per le classi dell’indirizzo chimica e biotecnologie sanitarie l’attività si inserisce come tappa preparatoria al viaggio di formazione scuola-lavoro che porterà gli studenti in Toscana dal 20 al 23 aprile per esplorare la Val di Cecina, dove sarà possibile osservare da vicino alcune tra le principali forme di produzione energetica: dalle manifestazioni naturali della geotermia, come solfatare e fumarole, fino agli impianti eolici e alla diga, esempi concreti di utilizzo delle risorse del territorio.

L’itinerario prevede, tra le altre esperienze, la visita ai laboratori Aboca, realtà di riferimento nella fitochimica. Non mancheranno momenti di scoperta del patrimonio culturale, con le visite alle città di Siena e Volterra, in un itinerario che unisce scienza, ambiente e storia e una breve tappa al mare.

Il percorso formativo proposto rappresenta un’evoluzione moderna dell’indirizzo Chimica e Materiali, che oggi se si sviluppa come chimica sostenibile, materiali innovativi e tecnologie per l’energia. L’attenzione è rivolta alla sostenibilità ambientale e alla salute, all’economia circolare e alla riduzione dell’impatto dei processi industriali. Gli studenti acquisiscono competenze che spaziano dall’analisi degli inquinanti e dal controllo qualità allo studio di materiali innovativi e sistemi per la produzione e l’accumulo energetico, fino all’utilizzo di strumenti digitali per l’analisi dei dati.

Un approccio che guarda al futuro, formando figure tecniche capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica con competenza e consapevolezza.

A tutti gli studenti coinvolti, l’augurio di vivere questa esperienza come un’occasione di crescita, scoperta e orientamento.

Buon viaggio!

