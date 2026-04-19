Formedil Cuneo presenta l’evento “Cantiere sicuro - Insieme per la Sicurezza” [VIDEO]

Si svolgerà martedì 28 aprile a Cuneo, in occasione della XXIII 'Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro', un articolato evento organizzato da Formedil Cuneo, presso lo Spazio Varco di via Pascal 5L.

Tutti i dettagli della giornata nelle videointerviste alla presidente Formedil Cuneo e Formedil italia Elena Lovera, al vicepresidente Formedil Cuneo Nicola Gagino, al direttore Formedil Cuneo Laura Blua e al presidente Anaepa Confartigianato Imprese Cuneo Giuseppe Trossarello (GUARDA IL VIDEO)

L’ente guidato da Elena Lovera, anche presidente di Formedil Italia, si svilupperà in diversi momenti.

In mattinata, dalle ore 10 si terrà 'Cantiere Sicuro Quiz', format elaborato in collaborazione tra Formedil Cuneo e la softwarehouse PGF, piattaforma hardware/software che consente di creare quiz multimediali interattivi a disposizione di scuole, fiere, convegni, saloni di orientamento, seminari, concorsi.

Parteciperanno 260 allievi di sette Istituti di Istruzione Superiore percorso CAT della provincia di Cuneo.

Alle ore 11 intervento formativo, dal titolo 'Il cervello al lavoro: attenzione, memoria e decisioni nella sicurezza', a cura di Marco Ferro, dottore in Scienze della Prevenzione – CEO Mindfulsafety e a seguire premiazioni della XXV edizione del concorso riservato alle classi quinte del percorso CAT (costruzione, ambiente e territorio), dal titolo 'Progettare e costruire in sicurezza'.

Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, avrà inizio un dialogo istituzionale dal titolo 'Oltre la norma e le procedure: comprendere il fattore umano per ridurre gli infortuni' dedicato ai professionisti e una tavola rotonda conclusiva con un confronto tra istituzioni. Ad entrambi i momenti parteciperanno amministratori, esperti e tecnici del settore.

Per ulteriori informazioni:

Formedil Cuneo

Corso Francia, 14/C - 12100 Cuneo

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