A Martiniana Po cessa l’attività della Dottoressa Adriana Milano

Dal 1 maggio il Medico di Medicina Generale Adriana Milano cesserà l’attività ambulatoriale a Martiniana Po.

Dopo tale data l’attività della Dott.ssa proseguirà nel solo ambulatorio sito nel Comune di Verzuolo in piazza Willy Burgo, 4 con il seguente orario: lun 8,30-11; mar 14-18; mer 8,30-11; gio15-19 e ven 8,30-11.

Ferma restando la possibilità di mantenimento dell’attuale medico curante, gli assistiti in carico alla Dott.ssa Milano che intendono effettuare la scelta di altro medico con disponibilità di posti, operanti nell’ambito territoriale.

La scelta del nuovo medico da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, o presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

A tale proposito si ricorda che gli orari degli sportelli multifunzionali sono reperibili al sito:https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/distertti-sanitari/sedi-e-orari-sportelli-multifunzionali