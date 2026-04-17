NUOTO / Nuovo record italiano per Sara Curtis, primato nei 50 stile libero

Sara Curtis non finisce mai di stupire, stravolge la mattinata e nei 50 stile libero stabilisce il record italiano, per un super bis dopo aver siglato martedì sera il primato nei 50 dorso.

La velocista piemontese diciotto ore dopo il successo nei 100 stile libero e tre giorni dopo il record italiano nei 50 dorso, ritocca anche il primato dei 50 stile libero, depennando il 24"41 siglato in batteria ai Mondiali di Singapore; quando ritoccò il 24"43 registrato dodici mesi fa a Riccione. Sensazionale il tempo della 19enne di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, allenata alla Virginia University - che nuota in 24"29 la terza prestazione mondiale dell'anno, migliore europea. Un'euforia difficile da contenere per un talento che non conosce confini e che con la sua classe e caparbietà ha la qualità di migliorarsi turno dopo turno, gara dopo gara.

"Felicissima oggi. Sapevo che i 50 mi sarebbero venuti bene - racconta Curtis, vice campionessa europea in vasca corta - Ieri ero un po' contrariata, perché avrei voluto fare il tempo anche nei 100 sl: ma va benissimo così. Voglio onorare fino alla fine questi Assoluti, per essere poi protagonista quest'estate".

Finali a partire dalle 17,15.