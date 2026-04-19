Accordo tra Ministero dell’Istruzione e la Ferrero di Alba per promuovere lo sport nelle scuole

Promuovere la cultura dell’attività fisica tra i più giovani, favorendo inclusione, benessere e crescita personale. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa triennale sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) e da Ferrero S.p.A., che punta a rafforzare la presenza dello sport nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’accordo prevede l’impegno del Ministero a diffondere i contenuti del protocollo tra le istituzioni scolastiche e a coinvolgere gli Uffici scolastici regionali nell’attuazione delle iniziative condivise, favorendo la partecipazione delle scuole ai progetti previsti.

Ferrero, azienda multinazionale con forti radici nel territorio albese, contribuirà alla realizzazione di attività finalizzate a promuovere un approccio allo sport basato sul gioco, valorizzando gli aspetti relazionali, partecipativi e inclusivi. L’obiettivo è sviluppare metodologie didattiche innovative che uniscano dimensione ludica ed esercizio fisico, sottolineando il ruolo dell’attività motoria nella crescita psicofisica dei bambini e dei ragazzi.

Il protocollo prevede inoltre la definizione di un piano di attività dedicato alle scuole del primo ciclo di istruzione, mirato a migliorare efficienza fisica, coordinazione motoria e funzioni cognitive degli studenti, rafforzando al tempo stesso le cosiddette “abilità di vita”, utili ad affrontare le sfide quotidiane.

Tra le finalità dell’intesa anche il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione di percorsi educativi capaci di sostenere l’autonomia dei giovani, attraverso esperienze formative che integrino movimento, apprendimento e socializzazione.

Il testo completo del protocollo d’intesa è consultabile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme ad altri materiali dedicati ai temi dell’istruzione e dello sport.