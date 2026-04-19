Il ministro Schillaci celebra i 18 anni della Fondazione Ospedale Alba-Bra: “Esempio di sanità moderna e vicina ai cittadini”

Importante riconoscimento istituzionale per la Fondazione Ospedale Alba-Bra ETS, che celebra il traguardo dei 18 anni di attività. In occasione dell’anniversario, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha inviato un messaggio ufficiale di saluto rivolto al presidente Bruno Ceretto, al direttore Luciano Scalise e a tutti i partecipanti all’evento.

“Desidero rivolgere il mio saluto al presidente Bruno Ceretto, al direttore Luciano Scalise e a tutti i partecipanti a questo evento dedicato al 18° anniversario della Fondazione Ospedale Alba-Bra ETS”, scrive il ministro.

Nel suo intervento Schillaci sottolinea il valore dell’esperienza maturata nel territorio di Langhe e Roero: “L’esperienza maturata nel territorio delle Langhe e del Roero testimonia come la collaborazione tra istituzioni, comunità e mondo produttivo possa tradursi in risultati concreti, capaci di incidere sulla vita delle persone”.

Un passaggio dedicato anche al ruolo dell’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, indicato come esempio di sanità moderna: “L’ospedale pubblico Alba-Bra di Verduno è oggi un esempio di struttura moderna, attenta all’innovazione tecnologica e alla dimensione umana dell’assistenza”.

Il ministro evidenzia inoltre come i risultati ottenuti siano frutto della capacità di coinvolgere il territorio: “I traguardi raggiunti, anche grazie alla capacità di coinvolgere energie e risorse del territorio, mostrano come sia possibile rafforzare l’offerta sanitaria pubblica, migliorando i percorsi di cura e l’accoglienza dei pazienti”.

In un contesto sanitario in continua evoluzione, Schillaci richiama l’importanza di modelli organizzativi integrati: “In un contesto in cui i bisogni di salute evolvono rapidamente, è fondamentale sviluppare modelli organizzativi che sappiano integrare competenze, innovazione e prossimità ai cittadini, anche attraverso una rete ospedaliera sempre più connessa con il territorio”.

Infine, il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni: “In questa direzione, il contributo di realtà come la vostra offre un impulso prezioso e stimola nuove prospettive. Ringrazio quanti hanno contribuito a questo cammino e auguro buon lavoro a tutti”.

L’anniversario della Fondazione rappresenta un momento significativo per ribadire l’importanza del legame tra istituzioni, territorio e sistema sanitario locale, con l’obiettivo di continuare a migliorare la qualità dei servizi e l’assistenza ai cittadini di Alba, Bra e dell’intera area di Langhe e Roero.