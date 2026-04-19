EVENTI / Cuneo in fiore e Monfleur a Mondovì riempiono di profumi e colori la domenica in Granda

Domenica all’insegna degli eventi outdoor in Granda, con tantissime proposte di escursioni, passeggiate e visite guidate in ambienti all’aperto.

Cuneo in Fiore e Monfleur a Mondovì sono manifestazioni che accoglieranno gli amanti di fiori, orti e giardini.

Continua la stagione di concerti e spettacoli, sia all’aperto che nei teatri e si moltiplicano le possibilità di visitare mostre d’arte e fotografiche.

Prime feste paesane e molti eventi legati a “Disegniamo l’Arte” dedicati ai più piccoli. Mercatini, raduni, eventi sportivi e assemblee completano le opportunità per passare un week end di relax con un occhio attento alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

***

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 19 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, presso Spazio Innovazione in via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: CUNEO IN FIORE

Domenica 19 aprile dalle 9 alle 19 in piazza Galimberti esposizione di produttori agricoli di “Campagna amica”, auto e veicoli. In via Roma fiori, piantini, bulbi e sementi, mezzi ed attrezzature agricole, impianti di produzione di energie alternative ed ecologiche. Presenti hobbisti, artisti e banchi dedicati alla creatività. Info: https://www.comune.cuneo.it/

CUNEO: RADUNO 500

Domenica 19 aprile, dalle 9 alle 11 si terrà il terzo raduno “Città di Cuneo” delle Fiat 500. Alle 11.30 partenza per il tour in Valle Pesio e alle 14.30 rientro in piazza per esposizione vetture. Info: 334 93 68 866.

CUNEO: DAD OR ALIVE

Domenica 19 aprile, alle ore 18, al Teatro Toselli, andrà in scena lo spettacolo “Dad or Alive”, di BumBumFritz, una performance di parola, suono e immagine che affronta il dilemma di chi oggi desidera un figlio in un mondo che sembra non lasciare spazio al domani. Vincitore Premio Stefano Cipiciani per il dispositivo scenico Generazione Scenario 2025. Info: https://www.cuneocultura.it/teatri/teatro-toselli/biglietti-e-abbonamenti/

***

ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Domenica 19 aprile, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, ultimo week end per vedere il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali. Orari: 10-13 e 15-19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: BACCO&ORFEO

Domenica 19 aprile, alle ore 11, nella chiesa di San Giuseppe, concerto “La gioia della musica” con Cristiana Pegoraro al pianoforte. Musiche di Bach, Beethoven, Mozart, Pegoraro, Piazzolla Info: Info: 0173/362408 - www.albamusicfestival.com

ALBA: MUOVITI ALBA

Domenica 19 aprile, alle ore 15, al parco Böblingen, nella Zona H, ritorna l’appuntamento con “Muoviti Alba”, attività ludico motorie, programmi sportivi differenziati per adulti e per bambini: zumba, danza ritmica, beach volley e basket. In caso di maltempo le attività si svolgeranno nella nuova palestra nel Parco Sobrino. Info: www.comune.alba.cn.it

ALBA: ASSEMBLEA BANCA D’ALBA

Domenica 19 aprile, dalle ore 10 in piazza Medford, si terrà l’annuale assemblea dei soci di Banca d’Alba. Servizio di navette con capolinea principali a San Cassiano, con fermata intermedia nel piazzale Ferrero, e in viale Industria, nella zona industriale di Alba. Info: https://www.bancadalba.it/assemblea-dei-soci-2026/

***

BATTIFOLLO: MANGIA, BEIVA E BUGIA

Domenica 19 aprile si svolgerà la terza edizione della camminata enogastronomica “Mangia, Beiva e Bugia” organizzata dalla Pro Loco Battifollo su un nuovo percorso a tappe posizionate nei punti panoramici del piccolo paese. Info: pagina FB Pro Loco Battifollo.

***

BELVEDERE LANGHE: FESTA DEI MICUN

Domenica 19 aprile, alle 15.30 comincerà la “Festa dei Micun”, tradizione fin dal 1612, con la Messa in onore di San Sebastiano. Seguirà la processione con la statua del Santo nel percorso alla sommità del paese. Quindi benedizione e distribuzione dei pani. Info: www.comune.belvederelanghe.cn.it/

***

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO: MOSTRA FOTOGRAFICA

Domenica 19 aprile, dalle 15 alle 17.30, nelle sale del Museo dell'Abbazia, sarà visitabile la mostra fotografica "Cielo Acqua Terra", del fotografo borgarino Nazzareno Robaldo. Info: 328 58 51 710.

BORGO SAN DALMAZZO: LA VALLEE TATTOO FEST

Domenica 19 aprile si svolgerà a Palazzo Bertello l’evento “LaValleeTattooFest” che celebra la cultura del tatuaggio, vetrina esclusiva per conoscere da vicino il lavoro di artisti internazionali, arricchita da performance dal vivo e offerta enogastronomica. Info: https://www.lavalleetattoofest.it/

***

BOVES: TREKKING

Domenica 19 aprile, a partire dalle ore 13.45 presso la Piazza del Santuario di Boves, la Pro Loco dei Santi Coronati organizza il "Trekking delle Fontane". Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: 347 44 51 003.

***

BRA: SCRIPT FEST

Domenica 19 aprile proseguono gli appuntamenti della prima edizione di “SCRIPT Fest - Festival di Sceneggiatura”, un evento che entra nel panorama dei festival cinematografici con una missione: riportare la scrittura al centro del dibattito sull’immaginario contemporaneo. Info: https://www.comune.bra.cn.it/it/eventi/

BRA: BACCO&ORFEO

Domenica 19 aprile, alle ore 16.30, nella chiesa di Santa Chiara, concerto “La gioia della musica” con Cristiana Pegoraro al pianoforte. Musiche di Bach, Beethoven, Mozart, Pegoraro, Piazzolla Info: Info: 0173/362408 - www.albamusicfestival.com

***

BUSCA: RADUNO BERSAGLIERI

Domenica 19 aprile dalle ore 9.30, con la sfilata, partirà il Raduno Provinciale dei Bersaglieri della sezione di Cuneo. Alle 16 concerto della Fanfara.

***

CARTIGNANO: MUSICA ITINERANTE

Domenica 19 aprile, dalle ore 15, si terrà nelle vie del paese lo spettacolo itinerante di musica folk con Enrico Negro e “Le Nostre Vigne”.

***

CELLE MACRA - MACRA: PASSEGGIATA CULTURALE

Domenica 19 aprile, i comuni di Celle di Macra e Macra organizzano il primo appuntamento con le passeggiate naturalistico culturali alla scoperta del territorio dei comuni dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/

***

CEVA: DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 19 aprile dalle ore 15 alle 17 al Forte di Ceva "I segreti del Forte di Ceva", appuntamento per bambini e famiglie. Info: 389 28 44 372.

***

CHERASCO: MOSTRA A PALAZZO SALMATORIS

Nel week end aperte le antiche sale di Palazzo Salmatoris, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, con la mostra “L’equilibrio dello spazio”, dedicata a Caty Torta. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

***

DEMONTE: IL DISEGNO INVISIBILE

Domenica 19 aprile, a partire dalle ore 15.30, presso la Biblioteca Civica di Demonte, si terrà un laboratorio creativo tra scienza e fantasia intitolato "Il disegno invisibile". Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

***

DRONERO: DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 19 aprile dalle 16 alle 18, al museo Mallè si terrà l’evento "Ciarli in Colorato Viaggio". Info: 0171/908704.

***

FOSSANO: MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 19 aprile si terrà il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo in via Roma, fin dal mattino. In caso di maltempo, le bancarelle saranno allestite sotto i portici. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi. Info: 392 73 09 465.

FOSSANO: TREKKING FORESTA FOSSILE

Domenica 19 aprile, alle ore 10.30, con ritrovo presso la chiesetta di San Lazzaro a Fossano, il Parco Fluviale Gesso e Stura organizza il "Trekking alla foresta fossile". Evento a pagamento: https://www.parcofluvialegessostura.it/

***

FRABOSA SOTTANA: CONCERTO DI SAN GIORGIO

Domenica 19 aprile, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, si terrà un concerto con l’organista Manuela Neyret e gli Evolvebrass. Ingresso libero. Info: 339 59 28 256.

***

GARESSIO: DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 19 aprile dalle 16 alle 18 a Garessio "Caroline 3D", nell’ambito di “Disegniamo l’arte”. Info: 0174/330976.

***

MAGLIANO ALFIERI: DARWIN DAY ALL’OASI DEI CANAPALI

Domenica 19 aprile ritrovo tra le 10 e le 10.30 (per chi vuole raggiungere l’Oasi a piedi) di fronte al bar Sport in Piazza Cecilia Arione Morando n.3 (frazione Sant’Antonio di Magliano Alfieri). La passeggiata partirà alle ore 10.30 e avrà una durata di circa 75 minuti. "Api e tartufi. Sentinelle dell'ambiente" saranno i protagonisti di una giornata sull’ambiente locale per celebrare il Darwin Day. Info: ambientecultura.it

***

MANTA: CAMMINATA DEI DUE CASTELLI

Domenica 19 aprile, alle ore 10, partirà la "Camminata dei Due Castelli", trekking non competitivo di 8 km con partenza dai giardini del Castello della Manta e arrivo al Castello di Verzuolo percorrendo un suggestivo tratto collinare. Possibilità di visite guidate. Info: https://www.irunning.it/manifestazione.php?id=1173

***

MOMBASIGLIO: DISEGNIAMO L’ARTE AL CASTELLO

Domenica 19 aprile, dalle ore 14 alle 18, al castello di Mombasiglio, si svolgerà l'iniziativa “Disegniamo l’Arte al Castello di Mombasiglio”, con attività di disegno libero dedicato ai bimbi che visiteranno il castello: a loro disposizione album e colori per rappresentare le sale o il giardino, trasformando la visita in momento creativo. Info: 0174/780268.

***

MONDOVÌ: DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 19 aprile torna “Disegniamo L'Arte”, l'appuntamento di Abbonamento Musei dedicato a bambini e famiglie. Sabato 18 aprile doppio appuntamento a Mondovì: dalle 11 alle 12.30 al Museo della Stampa "Bestiario d'inchiostro. Viaggio a matita tra macchine giganti e ruote dentate", dalle ore 15 alle 16.30 alla Torre del Belvedere "Disegno Infinito - Attività Kids".

MONDOVÌ: MONFLEUR

Domenica 19 aprile, a Mondovì Piazza si terrà la manifestazione "Monfleur", una mostra mercato dedicata a piante e fiori di qualità. L'evento proporrà brocante e arredi vintage da giardino, eventi, idee wedding, talk e workshop. Per due giorni, il cuore del rione “Piazza” si trasformerà in un suggestivo giardino a cielo aperto. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: MOSTRA DALÌ

Nel week end sarà aperta nella ex chiesa di Santo Stefano la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, una straordinaria mostra dedicata a Salvador Dalì e ai grandi protagonisti del Surrealismo.

MONDOVÌ: FIERA DEL DISCO

Domenica 19 aprile il Mondovicino Outlet Village di Mondovì, dalle ore 10 ospita la fiera del disco. Vinili, CD e rarità da scoprire, dai grandi classici del rock alle gemme nascoste del jazz e del pop, un viaggio tra i solchi della storia della musica insieme ai migliori espositori. Ingresso libero. Info: https://mondovicino.it/it/

***

MONFORTE D’ALBA: RITRATTI DEL XX SECOLO

Nel week end, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sarà aperta presso la sede della Fondazione Bottari Lattes la mostra “Ritratti del XX secolo. L’ingresso è gratuito e non richiede prenotazione. Info: https://fondazionebottarilattes.it/ritratti-del-xx-secolo/

***

MONTICELLO D’ALBA: VISITE AGLI AFFRESCHI DEL ROERO

Domenica 19 aprile dalle 15 alle 18, il circuito Sentieri dei Frescanti propone un racconto guidato dalla storica dell'arte Elke Hartner ai più antichi affreschi del Roero, nella Chiesa di San Ponzio vecchia a Monticello d'Alba, luogo suggestivo e ricco di mistero. Ritrovo presso Chiesa di San Ponzio Vecchia. Ingresso libero. Info: https://terrealte.cn.it/

***

OSTANA: SULLE TRACCE DEI LICHENI

Domenica 19 aprile, il Parco del Monviso propone un’escursione alla scoperta dei licheni nel territorio comunale di Ostana, in alta valle Po. Info: https://www.parcomonviso.eu/

***

PAMPARATO: OLTRE LE APPARENZE

Domenica 19 aprile, dalle ore 15 alle ore 17.30 sarà visitabile la mostra "Oltre le apparenze” di Viviana Mantilaro". Ingresso libero. Info: 339 88 79 775.

***

POCAPAGLIA: PASSEGGIATA NELLE ROCCHE

Domenica 19 aprile, ritrovo alle ore 14.30, nel cortile del municipio, per una passeggiata naturalistica tra le Rocche di Pocapaglia, per scoprire geologia, flora e fauna del Roero. Lunghezza percorso: 5 km, dislivello +220 mt. Partecipazione libera. Info: 328 46 43 903 – 338 64 05 884.

***

RACCONIGI: DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 19 aprile, dalle ore 15 alle 16, al Castello di Racconigi, "Non perdere la testa: volti del passato al Castello di Racconigi", appuntamento di Abbonamento Musei dedicato a bambini e famiglie. Info: 0172/84595.

RACCONIGI: MARGARIA

Domenica 19 aprile, dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30), apertura al pubblico del Complesso della Margaria. Il percorso include il Complesso della Margaria, le Serre reali e il Giardino dei Principini. Info: 0172/84595.

***

ROBILANTE: PASSEGGIATA PARTIGIANA

Domenica 19 aprile alle ore 20.30, ritrovo in piazza Regina Margherita per la fiaccolata a ricordo dei giorni della Liberazione.

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ: FESTA DI SAN MAGNO

Domenica 19 aprile si celebra la festa di San Magno, con S. Messa, benedizione dei mezzi agricoli e pranzo conviviale.

***

ROCCASPARVERA: ORIENTEERING

Domenica 19 aprile, ritrovo alle ore 9.30 presso la panetteria "La Fame", per una mattinata di orienteering all'insegna dell'avventura e del divertimento, guidati dall’esperta guida escursionistica Luca Franco. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

***

RODDI: JUST OPEN YOUR EYES

Nel week end sarà visitabile, in orario 9-19, l’esposizione “Just open Your eyes” al castello, apertura dell’Expo della Sostenibilità, con l’opera “Lilith” dell’artista albese Valerio Berruti. Info: https://expodellasostenibilita.it/

***

ROERO: CASTELLI APERTI

Nel fine settimana i Castelli del Roero aprono le loro porte per le visite guidate ai loro spazi e Musei e per passeggiare nei loro parchi. Castello di Monticello d'Alba, Castello di Magliano Alfieri, Castello di Cisterna d'Asti, Castello Reale di Govone, Castello di Sanfrè, Torre di Corneliano d'Alba.

***

SALUZZO: DISEGNIAMO L’ARTE

Domenica 19 aprile torna “Disegniamo L'Arte”, l'appuntamento di Abbonamento Musei dedicato a bambini e famiglie. Sabato 18 aprile dalle ore 16 alle 17.30 alla Castiglia di Saluzzo "Ritrattisti di corte". Info: 329 39 40 334.

SALUZZO: LA RUDUNA'

Domenica 19 aprile torna “La Rudunà”, la tradizionale festa dell'orgoglio malgaro, prologo della salita agli alpeggi degli allevatori. Oltre cento animali sfileranno nel centro cittadino partendo dal Foro Boario, che per due giorni sarà spazio dove vedere i capi, conoscere il lavoro dei margari e i loro prodotti. Info: www.visitsaluzzo.it

SALUZZO: SALUZZO CONTEMPORANEA

Nel week end l'Ala di Ferro in piazza Cavour, ospiterà la 18ª edizione di “Saluzzo Contemporanea”, mostra dedicata al paesaggio e alla memoria di Paesana e della Valle Po. Info: https://fondazionebertoni.it/

***

SAVIGLIANO, GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE

Nel week end, dalle ore 15 alle ore 18.30, nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, sarà visitabile la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Info: https://visitsavigliano.it/

***

VENASCA: DISEGNIAMO L’ARTE