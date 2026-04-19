Saluzzo: cordoglio per la scomparsa di Rinaldo Olivero, storico commerciante nel settore della ferramenta

Cordoglio a Saluzzo per la scomparsa di Rinaldo Olivero, protagonista del commercio locale nella categoria ferramenta, un’attività di famiglia avviata dai genitori nel 1951 e nella quale subentrò nel 1965. Nel 2001, aveva dato vita alla Fercomet, azienda di prodottti di ferramenta e utensileria, prima in via Circonvallazione, oggi in via Costamagna proseguita dai nipoti. Aveva 78 anni.

Attivo nella vita sociale era vicepresidente della Confraternità di Sant'Eligio, l'associazione che riunisce gli artigiani del ferro, mentre negli anni tra il 1980/85 si impegnò politicamente come consigliere comunale della Democrazia Cristiana, durante il mandato amministrativo dell’allora sindaco Franco Lovera.

Di lui si ricorda anche l’entusiasmo e la competenza organizzativa nel Saluzzo Calcio, dove ricoprì la carica di presidente, come lo fu dell’Asilo Regina Margherita.

Legato al lavoro e alla famiglia lascia la moglie Margherita Gastaudo, il figlio Paolo con Keren.

Il rosario si recita stasera domenica 19 aprile alle 18 in Duomo, dove lunedì 20 aprile alle 15.30 si svolgerà il funerale con partenza dall'ospedale di Saluzzo.