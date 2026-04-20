Ad Alba nuovo logo per il Forum Giovani: la scelta passa anche dai social

Non è stata una selezione semplice. Il bando per la realizzazione del nuovo logo del Forum Giovani del Comune di Alba ha raccolto numerose proposte, tutte caratterizzate da un livello elevato di impegno e creatività. Un risultato che ha reso il lavoro dell’Assemblea Generale più articolato del previsto.

Dopo una valutazione interna e secondo quanto stabilito dal regolamento, si è arrivati a una prima sintesi: attraverso votazione sono stati individuati i tre loghi finalisti, scelti tra i progetti ritenuti più rappresentativi.

Ora la parola passa alla città. I tre elaborati selezionati sono stati pubblicati sui canali social ufficiali del Forum Giovani, in particolare sul profilo Instagram @forumgiovanicomunedialba. Fino alle 21 di questa sera, lunedì 20 aprile, sarà possibile esprimere la propria preferenza attraverso i “like”, contribuendo in modo diretto alla scelta finale.

Il progetto che raccoglierà il maggior numero di consensi diventerà il nuovo logo ufficiale del Forum Giovani di Alba. Al termine delle votazioni è prevista anche la premiazione dell’autore del lavoro vincitore.

Resta inoltre l’intenzione di dare spazio a tutti i contributi ricevuti: le proposte saranno valorizzate attraverso successive pubblicazioni sui canali ufficiali, come riconoscimento del lavoro svolto.