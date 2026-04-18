Incendio di sterpaglie a Monastero Vasco, fiamme vicino a una legnaia

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.48, nel territorio di Monastero Vasco, in zona ristorante Giacobba.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì che ha provveduto a circoscrivere rapidamente il rogo, risultato di piccola entità. Le fiamme hanno interessato vegetazione secca e una legnaia situata nelle vicinanze.

La situazione è stata riportata sotto controllo in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi per l’area circostante.

Sul posto anche i carabinieri forestali per gli accertamenti necessari a chiarire l’origine del rogo e valutare eventuali danni o responsabilità.