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Cronaca | 18 aprile 2026, 19:32

Incendio di sterpaglie a Monastero Vasco, fiamme vicino a una legnaia

Intervento dei vigili del fuoco di Mondovì nella zona del ristorante Giacobba: rogo di piccola entità, sul posto anche i carabinieri forestali per gli accertamenti

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.48, nel territorio di Monastero Vasco, in zona ristorante Giacobba.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Mondovì che ha provveduto a circoscrivere rapidamente il rogo, risultato di piccola entità. Le fiamme hanno interessato vegetazione secca e una legnaia situata nelle vicinanze.

La situazione è stata riportata sotto controllo in tempi brevi, evitando conseguenze più gravi per l’area circostante.

Sul posto anche i carabinieri forestali per gli accertamenti necessari a chiarire l’origine del rogo e valutare eventuali danni o responsabilità.

Redazione

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