A Cuneo 230 studenti per le premiazioni del progetto "Video esploriamo il mondo del lavoro"

PREMIATI I VINCITORI DEL PROGETTO “VIDEO ESPLORIAMO IL MONDO DEL LAVORO”

Conclusa la terza edizione del progetto che punta ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso la realizzazione di video

Venerdì 17 aprile, presso il Cinema Monviso di Cuneo, si è tenuta la premiazione dei video più originali realizzati nell’ambito della terza edizione di “Video esploriamo il mondo del lavoro”, il progetto promosso da CRC Innova e Consorzio Sociale il Filo da Tessere in collaborazione con il Rondò dei Talenti, con il contributo di Fondazione CRC e il sostegno delle aziende aderenti a Imprese per i Talenti (ACDA SpA, Bottero SpA, Generali Ass. Agenzia Generale di Cuneo e Tesi Square).

L’iniziativa nasce per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso la realizzazione della videoteca delle professioni, con l’obiettivo di supportare gli studenti nelle scelte formative e professionali attraverso un percorso di orientamento, di promuovere un’esplorazione interattiva del mondo del lavoro attraverso l’incontro con figure professionali del territorio e dotare i docenti di strumenti metodologici per sviluppare una prassi di orientamento condivisa e replicabile.

Tutte le informazioni alla pagina https://crcinnova.it/i-progetti/video-esploriamo-il-mondo-del-lavoro-3/

La terza edizione del progetto ha visto un ulteriore ampliamento della partecipazione: - 824 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado, da 5 regioni (Piemonte, Lombardia, Lazio, Calabria e Puglia) - 52 insegnanti, orientatori ed educatori - 55 professionisti ed esperti intervistati

Quattro le scuole della provincia di Cuneo premiate per la categoria ABC VIDEO:

• I.C. Via Sobrero di Cuneo per il video realizzato in collaborazione con Generali Cuneo dedicato al consulente assicurativo;

• I.C. Corso Soleri di Cuneo per il video realizzato in collaborazione con ACDA SpA dedicato al responsabile ufficio clienti;

• I.C. Mondovì 2 per il video realizzato in collaborazione con BOTTERO SpA dedicato al process department supervisor;

• I.C. Santa Vittoria d’Alba – Plesso di Cinzano per il video realizzato in collaborazione con TESI SQUARE dedicato allo sviluppatore.

Per la categoria Video Nazionali, sono state premiati i lavori di: • Team Fuoriclasse Save the Children di Rosarno per la video intervista all’illustratore; • I.C. MONGRANDO (di Mongrando - Biella) per la video intervista alla Carabiniera; • I.C. MONGRANDO (di Mongrando - Biella) per la video intervista al commercialista; • Team Fuoriclasse Save The Children di Milano per la video intervista al pizzaiolo; • I.C. Gabelli di Torino per la video intervista al professore di matematica; • IC. Santa Vittoria d’Alba – Plesso di Cinzano per la video intervista all’estetista; • I.C. Leonardo Da Vinci di Verzuolo per la video intervista al pizzaiolo;

• I.C. VIA SOBRERO di Cuneo per la video intervista al giornalista. Le interviste sono disponibili sul canale Youtube del Rondò dei Talenti Alla mattinata di premiazione nazionale, che si è svolta presso il Cinema Monviso di Cuneo, hanno preso parte circa 230 studentesse e studenti da Cuneo e provincia, Biella, Torino, Milano e Rosarno (RC).

A premiare i progetti vincitori Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova, e Elena Merlatti, Vice Presidente di Fondazione CRC, con i professionisti di TESI, BOTTERO, ACDA e GENERALI.

Nel corso dell’evento è stata presentata anche una video intervista realizzata nell’ambito di GEAR UP!, progetto europeo di cui la Fondazione CRC è partner. GEAR UP! mira a migliorare il benessere dei giovani, fornendo a insegnanti e professionisti strumenti e conoscenze specifiche per promuovere l’orientamento come percorso finalizzato a riconoscere i talenti, fare scelte consapevoli e adattarsi ai cambiamenti della società.

“Video esploriamo il mondo del lavoro propone un approccio innovativo per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di video interviste e approfondimenti” commenta Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova. “Un metodo capace di coinvolgere le giovani generazioni, in provincia di Cuneo e anche a livello nazionale, e di raccogliere la partecipazione di importanti aziende del nostro territorio, che sostengono l’iniziativa e hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei video”.

CRC Innova srl – società strumentale della Fondazione CRC – acquisendo i principi e i valori che dal 1992 costituiscono la bussola dell’agire della Fondazione, opera con l’obiettivo di promuovere progetti e realizzare attività artistiche, culturali, didattiche, sociali, d’innovazione e sviluppo del territorio della provincia di Cuneo. A fianco del presidente Michelangelo Pellegrino, il Consiglio di Amministrazione di CRC Innova è formato da Elvio Chiecchio e Giovanna Margiaria, con Alessandro Franco revisore dei conti.