A Racconigi il corteo con fiaccolata per l’81° anniversario della Liberazione

Venerdì 24 aprile si terranno a Racconigi le consuete celebrazioni della solennità civile nazionale del 25 Aprile, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.

Il programma prenderà il via alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista, con la benedizione delle corone d’alloro e dei partecipanti alla manifestazione. A seguire partirà da piazza Giovanni Andrea Burzio il tradizionale corteo con fiaccolata lungo le vie cittadine.

Il corteo farà una prima sosta in via Priotti, per l’omaggio alla lapide in memoria del caduto partigiano Giovanni Appendino “Mimì”, e successivamente in piazza Carlo Alberto, dove avverrà la deposizione delle corone d’alloro davanti alla lapide e alla fontana commemorativa dei Caduti partigiani.

Le celebrazioni proseguiranno quindi in piazza Vittorio Emanuele II, dove sono previsti l’intervento del Sindaco, del Presidente dell’A.N.P.I. sezione di Racconigi e delle autorità presenti. L’orazione ufficiale sarà tenuta dal professor Gianfranco Capello, mentre un momento di riflessione sarà proposto dagli studenti dell’I.I.S. “Arimondi-Eula” di Racconigi.

La cerimonia rappresenta, come ogni anno, un importante momento di memoria collettiva e di condivisione dei valori di libertà, democrazia e partecipazione su cui si fonda la Repubblica italiana. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendere parte alla manifestazione.