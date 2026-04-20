BASEBALL SERIE B: il JFK Mondovì prima inciampa, ma poi si riscatta

Dopo aver riposato “forzatamente” nella prima giornata, a causa della rinuncia della Catalana, ieri ha preso ufficialmente il via la stagione del JFK Baseball Mondovì nel Campionato nazionale di serie B. Un avvio dal bilancio in chiaroscuro, con una sconfitta e una vittoria nella doppia trasferta in casa dell’Old Rags Lodi. I biancoblù di Leo Marconi sono stati sconfitti in gara 1 per 5-4, per poi riprendersi nel match pomeridiano con un roboante 5-16.

Veniamo alla sintesi dei due incontri: partenza a rilento dei monregalesi che nella prima partita portavano a casa un solo punto nel primo inning, per poi mantenere il punteggio in parità sul 4-4 fino al sesto inning. Settimo gioco decisivo in negativo per il JFK, che pagava a caro prezzo una serie di errori, tanto da consentire al Lodi di portarsi in vantaggio sul 5-4.

Punteggio che sarebbe rimasto immutato fino al termine della gara. Da segnalare in fase offensiva l’ottima prestazione di Julian Pedrouzo, con all’attivo tre valide. Bene anche Federico Lingua, Alfredo Obando Rumy e Lorenzo Forte.

In gara 2 la musica cambiava. Il JFK Mondovì tornava la squadra che tutti hanno conosciuto ed ammirato nelle ultime stagioni e con una partita sontuosa faceva proprio il match con il punteggio conclusivo di 16-5. Grande prestazione offensiva dei biancoblù che facevano registrare al loro attivo oltre 15 valide;

In questa seconda sfida da segnalare l'eccezionale fuoricampo realizzato da Julian Pedrouzo, che con una staffilata di 120 metri portava avanti la sua squadra con tre lunghezze sull'avversario. Sempre in attacco da registrare le prestazioni positive di Federico Lingua, del giovane Davide Cavallera e di Alfredo Obindo Rumy.

Sul monte di lancio in gara due spiccano invece le ottime prestazioni di Mattias Rihia e David Chavez Rumbos.Nel prossimo incontro il JFK Baseball Mondovì sfiderà in casa i Buffaloes di Bovisio.

RISULTATI SECONDA GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI GARA-1 GARA-2 BUFF. BOVISIO RHO 10-6 5-11 ARES PIACENZA 9-10 N.D. OLD RAGS LODI JFK MONDOVI’ 5-4 5-16 CATALANA ECOT. BRESCIA 0-9* 0-9*

*vittorie assegnate a tavolino

CLASSIFICA GIRONE A

1 PIACENZA* 3 1 JFK MONDOVI’ 3 1 ARES* 2 4 ECOT. BRESCIA 2 4 OLD RAGS LODI 2 6 RHO 1 6 BUFF. BOVISIO 1 6 CATALANA 0

*una partita in meno

PROGRAMMA 3^ GIORNATA