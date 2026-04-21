Ancora sulla nuova segnaletica di via della Magnina: “Sicurezza? Introduce più traffico e rischi su una strada privata”

Riceviamo e pubblichiamo:

In risposta alla lettera di una residente di Via della Magnina apparsa il 16 aprile 2026 su TargatoCN, si esprimono le seguenti perplessità.

La nuova segnaletica incentiva il transito, su una strada privata, di veicoli provenienti dalla Statale 20 o dalla zona del “BB Hotel” che la usano per aggirare il traffico o per entrare nella Frazione di Madonna dell'Olmo. I residenti della porzione “chiusa” di Via Chiri ammontano a non più di 15 famiglie, quindi qualora la percorressero non ne sono sicuramente gli utilizzatori prevalenti.

Episodi di pericolo con rischio incidentale nell'incrocio si sono già verificati dopo il posizionamento dello STOP perché i veicoli escono ora da Via della Magnina con disinvoltura, dovendo allargare la traiettoria per automezzi parcheggiati nei pressi dell’incrocio, con potenziale scontro frontale con veicoli o con utenti cosiddetti fragili (pedoni, ciclisti) provenienti su Via Chiri dalla Frazione, ma evidentemente questi episodi seppur avvenuti non sono stati riportati al solerte membro del Consiglio Comunale.

Il taglio delle fronde arboree di Via della Magnina, supposto che i privati decidessero di prendersene fattivamente cura, non apporterebbe comunque nessun miglioramento alla visibilità dell'incrocio.

Pareri tecnici indipendenti che hanno visionato la segnaletica ne hanno evidenziato l'anomalia e non conformità alle norme del codice della strada, pertanto si ritiene che il provvedimento non sia lecito.

La volontà del posizionamento della nuova segnaletica era quello di apportare “civiltà e sicurezza”, porterà invece al concretizzarsi per gli abitanti di Via della Magnina di un incremento del traffico su una strada di per sé privata, tortuosa in cui appunto si dovrebbe procedere, come indicato, “a passo d'uomo”, oltre a rischi per l'incolumità di tutti.

Lettera firmata