Bonus Vesta, click day tra disagi e polemiche: Cirio e Marrone si scusano e chiedono verifiche

Dopo la mattinata di disagi per migliaia di famiglie piemontesi alle prese con il click day per il bonus Vesta, intervengono direttamente il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente Maurizio Marrone, che definiscono quanto accaduto "un fatto grave" e annunciano verifiche per chiarire le responsabilità.

Il bonus Vesta, il contributo promosso dalla Regione Piemonte a sostegno dei nuclei con figli tra 0 e 6 anni e Isee fino a 40mila euro, ha registrato rallentamenti già nelle prime fasi di accesso alla piattaforma, creando difficoltà a numerosi cittadini in attesa di presentare la domanda per ottenere il voucher.

"I rallentamenti che si sono verificati questa mattina sulla piattaforma di Vesta sono un fatto grave che ha creato un disservizio a tanti cittadini in attesa di collegarsi per ottenere il voucher " dichiarano Cirio e Marrone, spiegando di aver chiesto "immediate e approfondite spiegazioni al CSI (Consorzio per il Sistema Informativo), che ha gestito il servizio".

Secondo quanto comunicato dai tecnici, il problema sarebbe stato causato da un malfunzionamento del sistema di rete che ha coinvolto anche altri siti istituzionali, tra cui quello del Comune di Torino e di diversi enti locali. "Nonostante non sia una responsabilità del governo della Regione Piemonte – aggiungono – ci sentiamo comunque in dovere di scusarci per il disagio subito dai piemontesi".

Per garantire pari opportunità di accesso, la Regione ha deciso di prorogare il click day di un’ora, mantenendo aperta la piattaforma fino alle ore 01.00 di mercoledì 22 aprile, assicurando così le 12 ore complessive previste per la presentazione delle domande.

Dopo il rallentamento iniziale, il sistema è tornato progressivamente alla normalità e i numeri delle richieste restano significativi. "Oltre 20mila famiglie stanno accedendo al servizio e in queste ore stanno presentando domanda, mentre circa 10mila nuclei stanno già ottenendo i bonifici sui loro conti per il bonus Vesta 2025" spiegano ancora il presidente e il vicepresidente.

Nonostante il ripristino della piattaforma, la Regione annuncia ulteriori approfondimenti. «È comunque nostra ferma volontà andare fino in fondo per accertare le effettive responsabilità perché consideriamo quanto accaduto inaccettabile» concludono Cirio e Marrone, mentre prosegue l’invio delle domande da parte delle famiglie piemontesi.