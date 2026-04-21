Verso il rinnovo del Comitato di quartiere: il Centro Storico invita i residenti

In vista del rinnovo del Comitato di quartiere del Centro Storico, previsto per l’autunno, gli attuali membri invitano i residenti a partecipare alle prossime riunioni che si terranno presso la sede del Comitato in via Busca 6, martedì 28 aprile e lunedì 25 maggio, alle ore 21.

Le riunioni sono pensate per avvicinare la cittadinanza alle attività del Comitato e rappresentano un’occasione per vedere da vicino come opera il gruppo, comprendere le principali attività in corso e scoprire in che modo è possibile contribuire concretamente alla vita del quartiere. La partecipazione è aperta sia a chi è interessato a candidarsi in vista del rinnovo delle cariche, sia a chi desidera semplicemente conoscere meglio il funzionamento del Comitato.

“Invitiamo tutte le persone interessate a conoscere da vicino il lavoro del Comitato – dichiara la presidente Francesca Cavallera –. Partecipare a questi incontri è un modo concreto per capire cosa facciamo e, per chi lo desidera, iniziare a farne parte. Anche solo avvicinarsi per curiosità può essere il primo passo per contribuire attivamente alla vita del quartiere”.