A Savigliano Legge “Memorie di libertà: voci dalla Resistenza”

Incontro mensile nel segno della Liberazione per “SaLe, Savigliano Legge”, Festival permanente della lettura organizzato dall'Assessorato alla cultura del Comune di Savigliano e dalla biblioteca civica “L. Bàccolo”. Giovedì 23 aprile, alle 21, presso il Ridotto del Milanollo andrà in scena “Memorie di libertà: voci dalla Resistenza”, in collaborazione con la sezione saviglianese dell'Anpi.

Prenderanno parte all'incontro Giulia Arduino, autrice di “Che ne sarà di noi? Ricordi di Partigiani piemontesi a ottant’anni dalla Liberazione”, e Maria Gabriella Asparaggio, autrice di “Cento anni di resistenza. La vita di Lea”. A moderare l’incontro sarà Chiara Ravera.