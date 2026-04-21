Da Ceva al gioco di RaiUno “L’Eredità” di Marco Liorni

“Ho provato un’emozione così forte che non ho dormito per tutta la notte. Quando Marco Liorni ha girato il cartoncino e ho capito di aver vinto, per un attimo non ci ho creduto. Davvero mi sembrava di sognare, poi ho realizzato che era successo davvero e sono stata felicissima”.

Uno stupore, quello di Beatrice Tomatis di Ceva che i telespettatori sintonizzati sul programma di RaiUno “L’Eredità”, hanno potuto costatare, con la giovane concorrente che per alcuni interminabili secondi è rimasta con gli occhi spalancati, la bocca aperta per lo stupore e senza dire una parola. Cosa assai rara per lei che ama il dialogo, il confronto e soprattutto il ragionamento che porta al di là delle apparenze.

“Partecipare al programma è stato molto emozionante. Sapere di essere guardata su uno schermo da migliaia di persone fa il suo effetto anche se alcuni anni fa avevo già partecipato a questo programma. Mi sono divertita tantissimo: adoro i quiz, gli enigmi e in generale tutti i giochi in cui il ragionamento è importante”.

E lo ha dimostrato diverse volte, Beatrice, che ama il ragionamento, sbaragliando nella puntata di domenica e lunedì tutti i concorrenti, addirittura vincendo - ieri sera lunedì 20 aprile - oltre 23mila euro con il quiz finale, confermando le sue capacità, passo dopo passo senza essere sopraffatta dall’immancabile tensione. E se nella puntata di domenica non ha indovinato, ieri sera davanti alla ghigliottina, Beatrice ha indovinato la parola chiave, che era “uniforme”, riuscendo così a vincere un montepremi di 23.750 euro in gettoni d’oro.

La 24enne cebana, che tra l’altro ha festeggiato il compleanno durante la prima puntata, ha studiato Ingegneria del Cinema, sta seguendo un master in digital marketing e un progetto singolare che porta avanti con dedizione: “Si chiama Luna Pomodoro (@lunapomodoro.plusdotazione) ed è un progetto di divulgazione a cui sto lavorando da un po’ di tempo. Parlo di neurodivergenze, in particolare la plusdotazione, l’ADHD e lo spettro autistico, e di salute mentale, cercando di rendere le informazioni accessibili, sempre nella massima correttezza”.

Durante le puntate Beatrice non ha mancato di parlare della sua città, con una promozione di Ceva davvero straordinaria, tanto che lo stesso Liorni si è detto interessato a scoprirne le bellezze.

Questa sera Beatrice Tomatis sarà di nuovo nella sua postazione a L’Eredità, per tentare un’altra volta la fortuna ma soprattutto sfidare la sua grande capacità di ragionare, gestire le emozioni e vincere la tensione, sempre con un bel sorriso sulle labbra.