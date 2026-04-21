Il lions Scarnafigi Piana del Varaita ha compiuto 25 anni

Un grande compleanno festeggiato con un vero e proprio evento di ufficialità e allegria venerdì 17 aprile a Il Nuovo Monarca.

Il Lions club Scarnafigi - Piana del Varaita ha celebrato così i 25 anni di vita, con l’onore ai soci fondatori, ai presidenti che si sono succeduti, all'elencazione dei services realizzate per le comunità del territorio in ambito scolastico, sanitario e sociale.

"Vicini a chi ha bisogno": "We serve" (Noi Serviamo) come recita il motto internazionale dei club sintetizzando la mission associativa. "E, ognuno lascia segno" - Ha ricordato il Governatore del distretto lionistico 108 Ia3, Mauro Imbrenda intervenuto insieme a rappresentanti istituzionali e di sodalizio. Al tavolo d'onore anche il Governatore del 2001 Roberto Fresia, il presidente Lions Saluzzo- Savigliano di quell'anno Ferruccio Porrati, la presidente attuale Petra Senesi, il sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo, il sindaco di Revello Paolo Motta, la sindaca di Manta e consigliera provinciale Ivana Casale.

A portare gli auguri della Regione l’assessore Marco Gallo : "Venticinque anni di presenza sul territorio sono un traguardo che merita di essere riconosciuto. Il Lions Club Scarnafigi-Piana del Varaita ha costruito nel tempo una rete di relazioni e di impegno civico che arricchisce la comunità locale e contribuisce a tenere viva la coesione sociale in un’area importante della nostra provincia".



Una conviviale dal sapore di amarcord nelle testimonianze raccontate in video che hanno riavvolto il nastro di questa storia cominciata tra “passione, solidarietà, amicizia, senso del club come famiglia, incontro, sostegno a chi ha bisogno”.

Un amarcord festoso anche nell'intrattenimento musicale firmato da Andrea Caponnetto e la scelta di brani iconici della canzone italian che ha coinvolto i numerosi ospiti.

Il club nacque nel gennaio 2001 per iniziativa di Pierino Battisti e Sergio Giorgis, con l’obiettivo di dare voce ai soci dei comuni più piccoli della pianura saluzzese, da Moretta a Villafalletto. Il 16 aprile con l'approvazione della Charter da parte della sede centrale di Chicago, il club iniziò la sua vita di servizio con il primo presidente Battisti e i 24 soci fondatori.

<figure class="image"> </figure>Oggi, dopo 25 anni con 34 soci guidati dal presidente Francesco Hellman, il sodalizio conferma il forte legame con il territorio e i suoi ideali.

"Grazie ai fondatori che 25 anni fa hanno avuto coraggio e lungimiranza di dare vita al nostro club e in particolare al primo presidente ed ex sindaco di Scarnafigi Battisti - sottolinea Hellman- Un club da sempre molto legato al territorio e alle necessità delle associazioni che si occupano delle fasce più deboli. Ma anche sensibile alla cultura, alla solidarietà, alla salute e alla prevenzione delle malattie come alla formazione scolastica delle nuove generazioni".

Tra services citati anche l'ultimo: il contributo per l'assegnazione di un cane guida d una persona non vedente. I Lions sono conosciuti in tutto il mondo per il loro impegno volto a migliorare la vita delle persone ipovedenti e a prevenire la cecità.