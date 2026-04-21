La commedia "Fioretto e Merletto" sbarca al Marenco di Ceva

Venerdì 8 maggio, alle ore 21, arriva al teatro Marenco di Ceva la divertente commedia teatrale "Fioretto e Merletto", firmata dalla penna del talentuoso scrittore Francesco Scarrone.

Lo spettacolo, ricco di equivoci e situazioni esilaranti, si ispira agli archetipi della tradizione della commedia dell'arte, portando sul palco personaggi vivaci e irresistibili: un anziano mercante pronto a tutto pur di ottenere un titolo nobiliare, persino a sposare la propria figlia: uno spadaccino vanaglorioso; un giovane innamorato determinato a conquistare il cuore della amata; un servo simpatico e pasticcione e una serva brillante e fuori dagli schemi. Il tutto condotto verso un sorprendente finale che saprà stupire il pubblico. Lo spettacolo è frutto di un laboratorio sulla commedia dell'arte.

La regia e coreografia sono affidate ad Elena Vacchetta, che guida un affiatato cast composto da Isabella Andrei, Maddalena Boetti, Giulia Bertolino, Valeria Bruno, Elena Tealdi ed Elena Vacchetta stessa.



"Fioretto e Merletto" promette una serata di ritmo e ironia, in un intreccio teatrale che omaggia la tradizione con freschezza ed originalità. Biglietto intero € 13, ridotto fino a 10 anni € 7.

Prevendita fino al 7 maggio presso il negozio Okra Store, in via Sant'Agostino 2 a Mondovì, tel.0174/ 670547

Info (WhatsApp) 349/6727658 - 328/6174537.

Il giorno dello spettacolo, si potranno acquistare i biglietti direttamente in teatro, a partire dalle 20:15