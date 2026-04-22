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Attualità | 22 aprile 2026, 18:46

Negozi di Cuneo aperti il 25 aprile per la Liberazione

La Confcommercio: “Segnale di ottimismo e vitalità per la città, sostegno all’economia locale nonostante le sfide”

Negozi di Cuneo aperti il 25 aprile per la Liberazione

In occasione della Festa della Liberazione, Confcommercio Cuneo annuncia che la maggior parte dei negozi e dei pubblici esercizi di Cuneo resterà aperta con orario regolare.

L’iniziativa nasce dalla volontà di onorare questa ricorrenza storica rendendo la città ancora più viva e accogliente per residenti e turisti. Nonostante le attuali sfide del mercato, le imprese locali scelgono di rispondere con ottimismo e dinamismo, trasformando l'apertura festiva in un segnale di fiducia nel futuro e in un’occasione per sostenere l’economia del territorio e l'occupazione. 

L'obiettivo è offrire un servizio d'eccellenza e valorizzare il ruolo sociale del commercio di prossimità in una giornata di grande valore civile.

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