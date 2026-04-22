Negozi di Cuneo aperti il 25 aprile per la Liberazione

In occasione della Festa della Liberazione, Confcommercio Cuneo annuncia che la maggior parte dei negozi e dei pubblici esercizi di Cuneo resterà aperta con orario regolare.

L’iniziativa nasce dalla volontà di onorare questa ricorrenza storica rendendo la città ancora più viva e accogliente per residenti e turisti. Nonostante le attuali sfide del mercato, le imprese locali scelgono di rispondere con ottimismo e dinamismo, trasformando l'apertura festiva in un segnale di fiducia nel futuro e in un’occasione per sostenere l’economia del territorio e l'occupazione.

L'obiettivo è offrire un servizio d'eccellenza e valorizzare il ruolo sociale del commercio di prossimità in una giornata di grande valore civile.