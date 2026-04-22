A Cervasca il 12° Cammino della Libertà

E' giunto alla 12° edizione il Cammino della Libertà, promosso a Cervasca dall'associazione Vivere Cervasca odv e dal locale Gruppo Alpini, con il patrocinio del comune.
II percorso si svolgerà la sera di venerdì 24 aprile, con fiaccole; la partenza sarà dal municipio alle 20,45; l'itinerario facile, in strade secondarie.
Ci si fermerà in alcuni punti significativi, per ricordare il referendum istituzionale che trasformò l'Italia in repubblica, il voto alle donne, gli 800 anni dalla nascita di San Francesco, i morti cervaschesi della liberazione.
Al termine, davanti alle lapidi, saranno letti i nomi dei caduti della seconda guerra con i partigiani e i civili.
La partecipazione è libera