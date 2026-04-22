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Attualità | 22 aprile 2026, 17:00

Roddino celebra il 25 Aprile tra memoria, musica e comunità

Sabato in piazza della Libertà la commemorazione per l’81° anniversario della Liberazione e, a seguire, Madamè in concerto

Roddino celebra il 25 Aprile tra memoria, musica e comunità

Una mattinata tra memoria, riflessione e condivisione attende la comunità di Roddino sabato 25 aprile, in occasione dell’81° anniversario della Liberazione.

Il programma prenderà il via alle 10.15 in piazza della Libertà, con il ritrovo al Monumento ai Caduti. Sono previsti l’Inno nazionale eseguito dal baritenore Edoardo Ceresa del trio Armonie di Gran Classe, letture dedicate alla memoria della guerra e un momento di riflessione sull’impegno civile e sull’indifferenza di oggi.

Alle 11.30 spazio alla Festa della Liberazione con “Madamè in concerto”, spettacolo musicale che proporrà un viaggio nella musica popolare attraverso lo sguardo delle donne.

Durante e dopo l’evento, Stragood proporrà sfiziosità e birra artigianale.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Roddino insieme all’Associazione Turistica Pro Loco Roddino, al Comitato Bibliotecario, alla Protezione civile e all’Associazione Alpini.

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