Verzuolo celebra il 25 Aprile tra memoria e pace con la fiaccolata, testimonianze e festa

Entrano nel vivo a Verzuolo le celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione, quest’anno affiancato da un importante richiamo storico: l’80° anniversario del primo voto alle donne.

Dopo la partecipata presentazione del libro “Mio nonno era partigiano”, curato dall’Anpi Verzuolo-Valle Varaita, il programma prosegue con due giornate centrali all’insegna della memoria, della pace e della partecipazione.

Il filo conduttore scelto per questa edizione è proprio il tema della pace, interpretato attraverso momenti simbolici e iniziative che coinvolgono attivamente la comunità, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e al ruolo delle donne nella Resistenza.

“Quest’anno desideriamo ancora di più dedicare la nostra fiaccolata alla pace – spiega Dario Peirano presidente Anpi Verzuolo-Valle Varaita –. Vorremmo che diventasse davvero un momento di raccoglimento e partecipazione, con una presenza più numerosa del solito”.

La tradizionale ‘Fiaccolata per la pace e la libertà’ è in programma venerdì 24 aprile: il ritrovo sarà alle 20,30 sul piazzale della chiesa di Santa Maria della Scala, con partenza alle 21 dal Paschero. Il percorso seguirà il tracciato consueto, con arrivo in piazza Willy Burgo per l’incontro con i partecipanti provenienti da Saluzzo e Manta, prima di proseguire verso il Parco della Resistenza e Palazzo Drago in cui si terranno gli interventi istituzionali.

Nel corso della serata è previsto anche un momento particolarmente significativo: alcune studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” ricorderanno le figure delle staffette partigiane, proprio nell’anno in cui ricorre l’80° anniversario del primo voto alle donne.

Gli studenti della scuola media hanno anche disegnato i 4 manifesti con il programma dell’Anniversario della Liberazione.

(I quattro manifesti realizzati dagli studenti delle scuole medie in occasione dell'Anniversario della Liberazione)

La serata del 24 aprile si concluderà con il saluto delle autorità, e con il concerto del gruppo Lou Tapage.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 25 aprile. Alle 9 si terrà la messa presso la cappella Madonna della Neve di Villanovetta, seguita alle 10,30 dalla cerimonia al Parco della Resistenza. A conclusione della mattinata, il tradizionale pranzo e la Festa della Liberazione, momento conviviale che ogni anno richiama numerosi cittadini.

Un programma ricco e partecipato che conferma come, a Verzuolo, il 25 Aprile non sia solo una ricorrenza, ma un’occasione viva per rinnovare i valori della libertà, della democrazia e della pace, mantenendo saldo il legame tra memoria storica e impegno civile.