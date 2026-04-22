Joy of moving conquista Guanajuato: festa ad Alba

Nel 2019, il progetto di responsabilità sociale Kinder Joy of moving arrivava in Messico, attraverso l’applicazione della metodologia Joy of moving nelle scuole messicane con il coinvolgimento di bambini e famiglie promuovendo uno stile di vita sano e attivo attraverso la gioia del movimento.

Oggi, il progetto raggiunge oltre 500.000 bambini nello stato di Guanajuato e il Ministero dell’Economia locale riconoscerà ufficialmente la metodologia certificando le competenze degli istruttori in un’ottica occupazionale.

Tutto questo si celebra formalmente ad Alba, dove tutto è iniziato: più di 15 anni prese avvio la fase di sperimentazione che ha portato al riconoscimento del metodo Joy of moving come strumento efficace per lo sviluppo motorio, cognitivo, emotivo e sociale dei bambini.

Il progetto Kinder Joy of moving compie in questi giorni un ulteriore importante passo in avanti nel suo impegno per avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso attraverso partnership con istituzioni ed enti qualificati in tutto il mondo.

Il metodo Joy of moving, che ispira il progetto di responsabilità sociale Kinder Joy of moving, è stato creato e sviluppato localmente ad Alba grazie a una collaborazione istituzionale tra il Comune di Alba e Ferrero S.p.A. È stato sperimentato tra il 2012 e il 2015 nelle scuole dell’infanzia e primarie del territorio, sulla base di un Protocollo d’Intesa che ha coinvolto l’Università di Roma Foro Italico, CONI Piemonte, MIUR Piemonte, il Comune di Alba, la Regione Piemonte e Soremartec, la società di ricerca e sviluppo del Gruppo Ferrero.

Oggi Joy of moving è una metodologia educativa a disposizione di tutti gli insegnanti a livello nazionale ed è uno degli strumenti didattici accreditati dal Ministero dell’Istruzione per le scuole dell’infanzia e primarie italiane. Il suo riconoscimento si è esteso da tempo oltre i confini nazionali ed è stato adottato in diversi Paesi attraverso progetti scolastici dedicati, tra cui Emirati Arabi Uniti, Brasile e Regno Unito. Inoltre la metodologia viene implementata attraverso partnership globali e locali come per esempio anche a bordo delle navi di Costa Crociere, nei programmi educativi di Save the Children e attraverso format innovativi come i parchi ludico motori Kinder Joy of moving.

In Messico, l’implementazione di Joy of moving rappresenta, sin dal suo avvio, un esempio di eccellenza formativa nelle scuole della regione di Guanajuato. Più di 1.200 insegnanti sono stati formati per applicare la metodologia e in soli quattro anni il numero di bambini coinvolti è cresciuto da 50.000 a oltre 500.000, con il coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione di Guanajuato e del DIF (ente che si occupa del supporto e benessere delle famiglie). Oggi è diventata una competenza certificata riconosciuta dal Ministero dell’Economia di Guanajuato.

Questo importante traguardo sarà celebrato il 22 aprile durante un evento presso la Fondazione Ferrero ad Alba, dove una delegazione messicana, composta da rappresentanti del governo di Guanajuato e da insegnanti messicani si unirà ai vertici Ferrero, il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi per consegnare le certificazioni agli insegnanti Joy of moving validandone formalmente le loro competenze in un'ottica occupazionale.

E non finisce qui, durante la cerimonia verranno premiate le Società Sportive di Alba che hanno aderito alle proposte di formazione Joy of moving e hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa Muoviti Alba, nel corso della stagione sportiva.

Nel 2025 infatti sono stati coinvolti più di 70 tecnici di associazioni sportive dilettantistiche locali (ASD) con un primo livello di formazione teorico-pratica che mirava a fornire gli strumenti essenziali per l’applicazione dei principi metodologici Joy of moving nei contesti d’intervento afferenti alle differenti discipline sportive, sia a livello cittadino che territoriale.

Successivamente gli stessi tecnici formati sono stati coinvolti a turno nell’iniziativa Muoviti Alba promossa dall’Amministrazione locale che, una domenica al mese incoraggia uno stile di vita attivo, gioioso e partecipato tra genitori e figli, attraverso attività ludico-motorie, giochi e percorsi sportivi pensati per tutte le età.

Una partnership quindi, quella tra il Comune di Alba e Joy of moving, che negli ultimi anni ha contribuito a migliorare la qualità dei percorsi di formazione per gli operatori sportivi e che, oggi rappresenta un impegno condiviso a proseguire su questo percorso.

Una chiara dimostrazione che educazione, sport e gioia sono ingredienti essenziali in tutto il mondo per permettere a sempre più bambini di crescere attivi, crescere felici.