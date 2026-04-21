“Negativi dimenticati”: a Busca riemerge la memoria segreta del grande cinema italiano

Venerdì 24 aprile alle 14,30 si alza il sipario su un viaggio nel cuore del cinema italiano del ‘900. A Casa Francotto apre i al pubblico la mostra “Negativi dimenticati”, un percorso espositivo che riporta alla luce cinquanta fotografie firmate da Mario Maffei, figura poliedrica che ha attraversato per oltre mezzo secolo il mondo del cinema e del teatro.

L’esposizione si distingue per un’impostazione dinamica e immersiva: non solo immagini, ma un racconto vivo costruito attraverso voci, suoni e materiali audiovisivi.

Durante l’inaugurazione, saranno i curatori: Lucia Baldini, Stefano Maffei e Bruno Murialdo a guidare il pubblico, svelando aneddoti e retroscena nascosti dietro ogni scatto.

Le fotografie conducono i visitatori dietro le quinte di due capolavori degli anni ‘60: “La grande guerra” di Mario Monicelli, interpretato da Vittorio Gassman e Alberto Sordi, e “La ragazza con la valigia” di Valerio Zurlini, con protagonista Claudia Cardinale.

Immagini rare, spesso inedite, che catturano momenti di vita sui set, restituendo l’atmosfera e la complessità della grande stagione del cinema italiano.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza contribuiscono le colonne sonore originali e spezzoni video, trasformando la visita in un’autentica immersione nell’epoca d’oro della settima arte.

Accanto alla mostra, trova spazio anche un omaggio alla storia locale. “Per i visitatori, e in particolare per i buschesi – sottolinea l’assessore alla Cultura Lucia Rosso – grazie alla collaborazione con Monviso Arte Aps, oltre all’ingresso gratuito abbiamo allestito uno spazio dedicato a Ernesto Francotto. Medico, pittore e benefattore (1883-1968), Francotto fu il proprietario dell’edificio che oggi ospita la galleria: in mostra alcune opere comunali e un video realizzato nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC. È un’occasione – aggiunge Rosso – per ricordare un concittadino illustre che ha lasciato in dono un punto di riferimento culturale fondamentale per Busca”.

Il programma prevede anche eventi collaterali.

Sabato 25 aprile è in calendario una visita guidata alle cave di alabastro, abbinata alla mostra con un biglietto unico da 10 euro. Sono inoltre previste agevolazioni per diverse categorie, mentre l’ingresso è gratuito per i residenti di Busca e per i possessori dell’Abbonamento Musei.

Nel mese di maggio, Casa Francotto continuerà a proporsi come polo culturale con una serie di appuntamenti: dalle passeggiate naturalistiche nei giardini cittadini, alle visite guidate al complesso romanico di San Costanzo al Monte, fino agli itinerari lungo antichi cammini del territorio.

La mostra non è solo un’esposizione fotografica, ma un’occasione per riscoprire il talento di Mario Maffei, protagonista silenzioso ma determinante del cinema italiano. Collaboratore storico di Monicelli, lavorò, tra gli altri, anche a “I soliti ignoti”, contribuendo in modo decisivo alla costruzione visiva delle scene. Celebre il ricordo dello stesso regista, che sottolineava come nei film curati da Maffei “dietro ogni inquadratura accadesse sempre qualcosa”, grazie a una vera e propria regia dei dettagli.

“Negativi dimenticati” restituisce non solo immagini, ma frammenti di memoria, riportando alla luce uno sguardo capace di raccontare il cinema da una prospettiva unica e sorprendente.

BIGLIETTI:

Sabato 25 aprile: in abbinamento alla mostra, è prevista una visita alle cave di alabastro con una guida naturalistica (biglietto unico mostra + evento a 10 euro).

Agevolazioni mostra: l'ingresso è gratuito per i possessori della tessera Abbonamento Musei e per i residenti di Busca (esibendo un documento). Sono previste riduzioni per studenti universitari, insegnanti e giovani.

Intero: 7 euro

Ridotto: 5 euro (Over 65, Insegnanti, ragazzi dai 16 anni ai 25 non compiuti, studenti universitari, residenti di Cherasco con documento)

Gratuito: Abbonamento Musei, ragazzi under 16, persone con disabilità, (eventuali accompagnatori biglietto Ridotto). Giornalisti con tessera, guide turistiche e accompagnatori turistici abilitati, residenti di Busca (con documento)

Prenotazioni e info: 371.5420603 | info@casafrancotto.it

ORARI DI APERTURA

Venerdì: 15,30 – 18,30

Sabato: 10 – 12 e 15,30 – 18,30

Domenica: 10 – 12 e 14,30 – 18,30

GLI EVENTI ALTRI COLLATERALI DEL MESE DI MAGGIO

Domenica 3 maggio alle 15;: “Giardini: le isole verdi della città!” – passeggiata naturalistica nei giardini buschesi

Domenica 10 maggio alle 16 “San Costanzo al Monte” – visita guidata al complesso romanico a cura dei volontari per l’arte

Domenica 24 maggio alle 15 “Sulle tracce di antichi cammini” - passeggiata naturalistica da San Giacomo a San Martino.