Dogliani, incontro su eventi e sicurezza per commercianti e organizzatori

Si è svolto lunedì 20 aprile, alla Biblioteca Civica “Luigi Einaudi” di Dogliani, l’incontro informativo “Eventi e sicurezza, norme e strumenti”. L’iniziativa, promossa da ASCOM Dogliani, Associazione Commercianti Albesi e Comune di Dogliani, è stata organizzata alla luce della crescente attenzione sul tema della sicurezza.

Il settore dei pubblici esercizi e degli eventi, soprattutto dopo i tragici fatti di Crans Montana, si trova oggi ad affrontare controlli sempre più serrati, finalizzati a verificare il rispetto di normative articolate e in continua evoluzione. Obiettivo dell’incontro, è evitare criticità legate alla sicurezza, fornendo alle attività strumenti e informazioni utili per prevenire problemi e operare con maggiore serenità, a tutela delle imprese, dei lavoratori, dei clienti e dell’intera collettività.

Durante l’appuntamento, i relatori hanno approfondito diversi aspetti: dalla documentazione necessaria per essere in regola, alle disposizioni normative sulle dotazioni di sicurezza, fino ai percorsi formativi indispensabili per affrontare correttamente gli adempimenti richiesti.