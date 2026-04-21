“Insieme si vince sempre”: il sindaco di Genola Gastaldi sul lavoro di pulizia del territorio e del campo sportivo

Genola si è attivata lo scorso 11 aprile con una giornata di pulizia del territorio che ha coinvolto la comunità e la Protezione Civile. L’intervento ha portato alla rimozione delle sterpaglie e alla messa in sicurezza del campo sportivo situato alle spalle delle scuole medie.

"È stato un bel lavoro di squadra, tra motoseghe, cippatore e l’ausilio prezioso di un mezzo telescopico messo a disposizione dal nostro Giuseppe", ha spiegato il sindaco Flavio Gastaldi. "Un ringraziamento speciale va al gruppo di Fossano e al capogruppo Paolo Cavallo per il supporto costante di uomini e mezzi. Grazie al nostro gruppo di Genola per l’organizzazione, alla Pro Loco per averci ospitati al PalaQuaquara e a tutte le volontarie che hanno dato una mano nei preparativi. È stato un piacere ricevere anche la visita di don Danilo Bedino".

Felice del risultato raggiunto, il primo cittadino ha condiviso con la squadra operativa alcuni momenti sul posto, compreso il pranzo. "Qui abbiamo imparato che uniti si vince, sia lavorando sia condividendo un momento di pausa. Ma abbiamo bisogno di nuovi ingressi per continuare a far crescere questo splendido gruppo; chiunque fosse interessato può comunque contare su un’accoglienza più che ben accetta tra i nostri volontari".