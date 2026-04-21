Avviso pubblico per la designazione del Consiglio di amministrazione della società Alac Spa

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta delle candidature finalizzate alla designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Acquedotto delle Langhe e delle Alpi Cuneesi, società partecipata in maggioranza dalla Provincia di Cuneo.

L’iniziativa è rivolta all’individuazione di persone idonee da proporre all’Assemblea degli azionisti, cui spetterà la nomina secondo quanto previsto dallo statuto societario.

Le candidature saranno valutate sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio provinciale in materia di nomine e designazioni, tenendo conto delle competenze formative, professionali e personali maturate, con particolare riferimento al settore di attività della società e, in subordine, ai percorsi di studio e alle esperienze complessivamente acquisite. La composizione del Consiglio di amministrazione dovrà inoltre garantire il rispetto dell’equilibrio di genere, come previsto dalla normativa vigente.

Possono presentare la propria candidatura coloro che siano in possesso dei requisiti di legge e di quelli indicati dallo statuto di Alac, e che non si trovino in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o ineleggibilità. L’incarico avrà durata massima di tre esercizi sociali, con scadenza all’approvazione del bilancio relativo al terzo anno di mandato; i compensi saranno determinati dall’Assemblea degli azionisti nel rispetto delle disposizioni normative.