L’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi alla 76ª Assemblea Nazionale di Federalberghi

L’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi ha preso parte alla 76ª Assemblea Nazionale di Federalberghi, svoltasi il 17 e 18 aprile 2026 a Roma, un appuntamento di rilievo per l’intero comparto turistico italiano.

Due giornate intense di confronto, aggiornamento e dibattito tra operatori, istituzioni e rappresentanti del settore, con il momento centrale nel convegno di sabato presso il Salone delle Fontane all’Eur, alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. I ministri Mazzi e Lollobrigida hanno partecipato anche alla cena di gala di venerdì sera, ospitata nella suggestiva cornice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea.

Congratulazioni a Bernabò Bocca, presidente nazionale di Federalberghi dal 2000, riconfermato all’unanimità dall’Assemblea plenaria, che gli ha rinnovato la fiducia quale espressione di un apprezzamento condiviso per le sue capacità e il suo carisma.

STESSO MERCATO, STESSE REGOLE

Al centro dei lavori, il messaggio del presidente Bocca, che ha ribadito con forza il principio “stesso mercato, stesse regole” come condizione essenziale per garantire equità e sviluppo. Un orientamento che richiama la necessità di contrastare l’abusivismo e le distorsioni generate da alcune forme di extra-alberghiero e dalle piattaforme digitali, tutelando al contempo la legalità e la qualità dell’offerta turistica.

Nel suo intervento, Bocca ha inoltre sottolineato come turismo e ospitalità rappresentino una delle grandi eccellenze italiane, insieme alla cucina e al valore strategico del capitale umano, elementi centrali per la competitività del Paese.

Un’impostazione condivisa anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha evidenziato la solidità e la buona salute del turismo italiano, sottolineando il dinamismo degli operatori e la necessità di continuare a garantire elevati standard qualitativi, pur in un contesto internazionale complesso.

"La partecipazione a questo importante momento di confronto rappresenta un’opportunità strategica per condividere visioni, rafforzare relazioni e contribuire attivamente al futuro del turismo per il nostro territorio", sottolinea Chiara Bergadano, responsabile Marketing di Langhe Experience e dell’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi, presente all’Assemblea per il territorio albese insieme a Bruno Viberti, contitolare dell’Hotel Corte Gondina di La Morra.

La presenza all’Assemblea conferma l’impegno dell’Associazione nel presidiare i principali tavoli nazionali del settore, contribuendo al dibattito e portando il punto di vista del territorio, con l’obiettivo di sostenere uno sviluppo turistico sempre più qualificato, sostenibile e competitivo.